Honda'dan kasıma özel kredi kampanyası

Honda, SUV ailesinde yer alan CR-V ve HR-V modelleri için kasım ayı boyunca devam edecek faizsiz kredi kampanyasının yanı sıra Civic Sedan modelleri için yüzde 0,49 faizli kredi kampanyası başlattı.

Honda'dan yapılan açıklamaya göre, Honda'nın güçlü ve verimli motoru, optimize edilen CVT şanzımanı, sahip olduğu sürüş dinamikleri, üst seviye donanımları, performansı, üstün konfor seviyesi ve şık tasarımı ile heyecan uyandıran CR-V modelleri, Kasım ayı boyunca 100 bin TL'ye kadar kredi kullanımına faizsiz 12 ay vade imkanı sağlanıyor. Honda'nın en gelişmiş motor teknolojilerini bünyesinde barındıran kompakt SUV pazarındaki temsilcisi HR-V modelleri için 50 bin TL'ye kadar faizsiz 12 ay vadeli kredi kullanım avantajı sunuluyor.



Kasım ayı sonuna kadar Honda'nın standart versiyonlarında bulundurduğu zengin donanımları, performansı ve yakıt verimliliği ile rakipleri arasından sıyrılan Civic Sedan modellerine sahip olmak isteyenlere ise kamu bankaları iş birliği ile 60 bin TL'ye kadar kredi kullanımına yüzde 0,49 faizli 18 ay taksit imkanı mevcut.