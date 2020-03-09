Honda'dan mart ayına özel fırsatlar - Son Dakika
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Honda'dan mart ayına özel fırsatlar

6 saat önce

Honda, Civic ve CR-V modelleri için Mart ayına özel faizli kredi kampanyası başlattı.

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Honda, Civic ve CR-V modelleri için Mart ayına özel faizli kredi kampanyası başlattı.

Honda'dan yapılan açıklamaya göre mart ayı boyunca kampanya kapsamında Civic modelleri için 60 bin liraya kadar kredi kullanımına yüzde 0,49 faiz oranı ile 18 ay taksit imkanı, CR-V modeli içinse 100 bin lira kredi kullanımına yüzde 0,49 faiz oranı ile 12 ay taksit imkanı sunuluyor.

Söz konusu kampanya kapsamında sınıfının en güvenli ve aerodinamik aracı olan CR-V ve teknolojisi ile segmentinde fark yaratan Civic modelleri için yüzde 0,49 faiz oranı ile kredi imkanı sağlanıyor.

CR-V için Honda, mart ayı boyunca 100 bin liraya 12 ay vade ile yüzde 0,49 faiz oranı ile kredi kullanımı sağlıyor.

Honda Civic modelleri içinse 60 bin liraya kadar kredi kullanımı yüzde 0,49 faiz oranı ve 18 ay vade ile sunuluyor.

Honda, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 01:56 Kaynak: AA
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