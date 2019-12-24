Honda'dan mesleki eğitime destek - Son Dakika
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Honda'dan mesleki eğitime destek

6 saat önce

Honda, istihdama katkı sağlamak ve nitelikli teknik iş gücü yetiştirilmesine destek olmak amacıyla İstanbul Sarıyer Atatürk Mesleki Eğitim Merkezi'nde Kaporta-Boya Atölyesi'ni eğitime kazandırdı.

Honda'dan mesleki eğitime destek, System.String[]

Honda, istihdama katkı sağlamak ve nitelikli teknik iş gücü yetiştirilmesine destek olmak amacıyla İstanbul Sarıyer Atatürk Mesleki Eğitim Merkezi'nde Kaporta-Boya Atölyesi'ni eğitime kazandırdı.


Atölyenin açılışı, Honda Türkiye Başkanı Takuya Tsumura'nın yanı sıra Sarıyer Kaymakamı Mehmet Özer, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, İstanbul İl Milli Eğitim Mesleki ve Teknik Eğitimden Sorumlu Müdür Yardımcısı Serkan Gür, Sarıyer İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Tahmaz, Sarıyer Atatürk Mesleki Eğitim Merkezi Okul Müdürü Nebi Demirbaş ve sektör temsilcilerinin katılımıyla yapıldı.

Takuya Tsumura, açılışta yaptığı konuşmada, Türkiye'deki fabrikaları ile 1997 yılından bu yana Kocaeli Şekerpınar'da binek otomobillerin üretimini, dağıtımını ve ihracatını gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, "Honda Türkiye AŞ olarak faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarda hem fabrikamızda hem de bayi ağımızda çalışan Türk insanına güvendik, birlikte gururla ürettik ve onlara sürekli yatırım yaptık. Sektörümüzde nitelikli teknik iş gücü ihtiyacını bilen bir markayız. Sürekli gelişim ve eğitim bizim en temel ilkelerimizden biridir." ifadelerini kullandı.

Bu vizyonla yola çıkarak istihdama daha fazla katkı sağlamak ve gençlerin önünü açmak için atölyenin tamamlanmasını sağladıklarını aktaran Tsumura, "Sektörümüze katkı sağlamak için destek olduğumuz bu eğitim atölyesinin çok başarılı gençler yetiştireceğine inanıyoruz." dedi.


İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı da mesleki eğitim merkezlerinin Türkiye'ye çok farklı model kazandıran, özellikle yetişmiş insan kaynağının niteliğini artıran çok önemli bir uygulama olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu çalışmada amaç, özellikle eğitim ve istihdamın dengesini kuran, sektörün bizzat kendisinin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü daha ocağında, odağındayken destekleyip bu çocuklarımızın en iyi şekilde eğitim görmelerini sağlamak, devam eden süreçte de bu gördükleri eğitimi üretime katmalarını temin etmekti. Buradaki çocuklarımızın eğitimlerini artık yeni edindikleri atölye ve yeni birikimle Honda Türkiye gibi güçlü bir şirketin desteğiyle sürdürecek olması hepimizin umutlarını büyütüyor. Bu iş birliği bu yönüyle çok kritik."

Atölyede 4 yıl süreli eğitim verilecek


Tüm inşaat ve dekorasyon süreçlerinin yanı sıra tüm eğitim materyallerinin, el aletlerinin ve ekipmanlarının Honda Türkiye tarafından sağlandığı atölyede 4 yıl süreli eğitim verilecek.


Atölyede eğitime başlayan tüm öğrencilere, çırak olarak Honda yetkili servislerinde staj yapma imkanı ve okul bitiminde de tam zamanlı iş fırsatı sağlanacak. Ayrıca, Honda Kaporta-Boya Atölyesi'nde eğitim alan öğrenciler, 11'inci sınıfın sonunda kalfalık belgesi, 12'nci sınıfın sonunda ustalık belgesi alarak mesleki eğitim merkezinden mezun olup lise diplomasına sahip olacak.

İstanbul, Sarıyer, Honda, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 09:26 Kaynak: AA
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