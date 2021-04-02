Honda'dan nisana özel kredi desteği

Honda, sınıfının en güvenli ve aerodinamik aracı olan CR-V modeli için nisan ayına özel kredi kampanyası başlattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, nisan ayı boyunca Honda CR-V modellerinde, 100 bin TL'ye kadar kredi kullanımına yüzde 0,80 faiz oranı ile 12 ay vade seçeneği sunuluyor.

Nisan ayı sonuna kadar Honda CR-V modeline sahip olmak isteyenlerin yanı sıra standart versiyonlarında bulundurduğu zengin donanımları, performansı ve yakıt verimliliği ile rakipleri arasından sıyrılan Civic Sedan modelleri için de Honda Finans'a özel kredi koşulları bulunuyor.