Son Dakika Haberleri: Honda'dan temmuz ayına özel fırsatlar
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Honda'dan temmuz ayına özel fırsatlar

49 dakika önce

Honda, Civic ve CR-V modelleri için temmuz ayı boyunca özel fırsatlar sunuyor.

Honda'dan temmuz ayına özel fırsatlar, System.String[]
Honda, Civic ve CR-V modelleri için temmuz ayı boyunca özel fırsatlar sunuyor.
Honda'dan yapılan açıklamaya göre, temmuz ayı sonuna kadar Honda Civic modellerine sahip olmak isteyenleri özel ÖTV desteği, Honda CR-V modellerine sahip olmak isteyenleri ise avantajlı kredi kampanyaları bekliyor.
Güçlü ve verimli motoru, optimize edilen CVT şanzımanı, sahip olduğu sürüş dinamikleri, üst seviye donanımları, performansı, üstün konfor seviyesi ve şık tasarımı ile heyecan uyandıran Honda CR-V, 100 bin TL'ye yüzde 0,95 faiz oranı ile 12 ay vadeli kredi imkanı ile sunuluyor.
Standart versiyonlarında bulundurduğu zengin donanımları, performansı ve yakıt verimliliği ile rakipleri arasından sıyrılan Honda Civic'in Sedan versiyonu ise 119 bin 500 TL'lik başlangıç fiyatından satışa sunuluyor.
Honda Civic Sedan, geniş iç ve bagaj hacminin yanı sıra kusursuz bir tutuş için ayarlanmış ergonomik vites kolu, yüksek kaliteli yüzeyleri ve hassas geri bildirimle daha kontrollü bir sürüşü destekleyen yeni direksiyon sistemiyle gelişmiş ve sportif bir sürüş imkanı sağlıyor.
Ayrıca yeni LED teknolojisine sahip arka stop grubu, sportif alaşım jantlar ve karakteristik krom ön panjur gibi tasarım detaylarıyla yeni Civic Sedan dikkati çekici bir görünümle bakışları üzerine çekiyor.
Honda, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 10:32 Kaynak: AA
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