Honda'nın yeni şehir içi elektrikli aracı Honda E'nin Yan Ayna Kamera Sistemi standart olacak.



Honda, yenilikleriyle otomobil dünyasına yön vermeye devam ediyor. Honda e için öncelik sırasına göre belirli Avrupa pazarlarında rezervasyonlar başladı. Marka, son olarak 'Yan Ayna Kamera Sistemi'nin seri üretim aşamasındaki Honda e'de standart olacağını açıkladı. Yan Ayna Kamera Sistemi; tasarım, güvenlik ve aerodinamik açıdan önemli avantajlar sunuyor. Kamera görüntüsü, iç mekana ergonomik açıdan sürücünün rahatlıkla görebileceği noktalarda konumlandırılan ekranlara aktarılıyor.



Yan Ayna Kamera Sistemi; tasarım, güvenlik ve aerodinamik açıdan önemli avantajlar sunuyor. Geleneksel yan aynanın yerini alan küçük kameralar, görüntüleri araç içine yerleştirilen iki adet 6 inçlik ekrana aktarıyor. Söz konusu ekranlar ön konsolun her iki ucuna ergonomik açıdan sürücünün rahatlıkla görebileceği bir noktada sürücüye doğal bir görünüm sunacak şekilde konumlandırılıyor.



Yeni nesil kamera teknolojisi, otomobilin modern, yalın ve basit bir tasarıma sahip olmasına yardımcı olurken, Honda e'nin seri üretim versiyonunu çıkıntısız A sütunları ve gömme kapı kolları tamamlıyor. Geleneksel yan aynaların aksine, kameralar otomobilin genişliğine dahil olup tekerlek kemerlerinin dışına taşmıyor.



Sadece görünümü iyileştirmekle kalmayan kameralar, aynı zamanda aerodinamik sürtünmeyi geleneksel kapı aynalarına kıyasla yaklaşık yüzde 90 azaltıyor. Bu da aracın verimliliği ve menzili noktasında kazanım sunarken, tüm araç için yaklaşık yüzde 3,8'lik bir iyileşme sağlıyor. Ayrıca, normalde daha yüksek hızlarda yan aynalar nedeniyle oluşan rüzgar gürültüsünde önemli bir azalma oluyor. Kamera ünitesi gövdesi lens üzerine gelmeyecek şekilde tasarlanırken, su birikimini engellemek için lens yüzeyinde su tutmayan bir kaplama bulunuyor.



Yan Ayna Kamera Sistemi'ne ait kameraların ideal konumu bir dizi güvenlik avantajını beraberinde getiriyor. Sürücü araç ayarları üzerinden 'normal açı' ve 'geniş açı' olmak üzere iki farklı görüş açısından birini seçerek geleneksel aynaya oranla kör noktayı normal açıda yüzde 10 ve geniş açıda yüzde 50 kadar azaltabiliyor. Ayrıca geri vites seçildiğinde geliştirilmiş kamera açısına ek olarak ekranda kılavuz çizgileri beliriyor.



Ekran parlaklığı ortam ışığına bağlı olarak otomatik ayarlanıyor. Yan Ayna Kamera Sisteminin olumsuz hava, düşük ışık ve gece koşullarında parlamayan ne bir görüntü sunması için kapsamlı test ve geliştirme çalışmaları yapıldı. Böylece sürücüye geleneksel aynalara oranla her ortamda daha ne bir görüntü sunuluyor.



Honda'nın yeni kompakt elektrikli otomobili, tasarım ve teknoloji açısından cesur bir adım olup, markanın 2025 yılına kadar Avrupa'da sattığı tüm otomobillerde elektrikli teknolojiyi kullanma stratejisinin bir parçasını oluşturuyor. 200 km elektrikli menzil ile oldukça iddialı bir değer sunan araç 'hızlı şarj' özelliği ile sadece 30 dakikada yüzde 80 şarj kapasitesine ulaşıyor.



Honda-e, geniş ve modern dış yapısının yanı sıra rahat ve konforlu iç mekanı ile de dikkat çekiyor. Kişiselleştirilebilir iki adet dijital dokunmatik ekran yolcuların bağlanabilirlik gereksinimlerini karşılıyor. Otomobilin sportif arkadan itişli mimarisi, gelişmiş elektrikli güç ve aktarma organı ile yüksek performanslı batarya kiti, eğlenceli ve dinamik bir sürüş deneyimini beraberinde getiriyor.



Honda e'nin seri üretim hali bu yılın sonlarına doğru tanıtılacak. Şu an için ise ön siparişler başlamış durumda.



Haber Yayın Tarihi : Kaynak: Teknotalk.com

