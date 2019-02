Honda E Prototype" Cenevre Uluslararası Otomobil Fuarı'nda

Honda'nın yeni şehir içi elektrikli aracı, "Honda e Prototype" adı altında 2019 Cenevre Uluslararası Otomobil Fuarı'nda tanıtılacak.

Honda'dan yapılan açıklamaya göre, markanın yüksek beğeni toplayan 2017 Urban EV Concept çalışmasından geliştirilen bu yeni model Honda'nın Avrupa bölgesi "Electric Vision" stratejisinin önemli bir parçasını oluşturuyor. Modern yaşam tarzının gereksinimlerini karşılamak üzere tasarlanan "Honda e Prototype", özgün ve benzersiz tasarım, gelişmiş işlevsellik ve üstün sürüş dinamiklerini harmanlarken şehir içi kullanımı için kusursuz bir paket sunuyor.



"Honda e Prototype" dış tasarımda olduğu gibi iç mekan tasarımında da yalınlık ve sadelik konsepti ile geliştirildi.



Söz konusu yalın tasarım, işlevsellik ve kullanım kolaylığını da bünyesinde barındırıyor. Düzgün ve pürüzsüz yüzeylerin hakim olduğu tasarımda ön kaputtan yükselen ve ön yolcuların üstüne kadar uzanan geniş panoramik bir ön cama yer veriliyor. Aerodinamik performansı daha da artıracak şekilde konumlandırılan A sütunları sessiz ve dingin bir sürüş sağlamak için camla aynı geometriye sahip. Geometrik şekillerden arındırılmış profili, gömme kapı kolları ve geleneksel yan dikiz aynalarının yerini alan kompakt kameralar tamamlıyor. Hem kapı kolları hem de kamera ayna sistemi bu sınıfta kullanılan benzersiz özellikler olarak aracın aerodinamik verimliliğine de katkı sağlıyor.



Aracın gelişmiş şarj soketi, kullanım kolaylığını desteklemek üzere ön kaputun altına merkezi olarak konumlandırılırken, kaputa entegre edilen pencerenin altındaki LED gösterge bataryanın şarj durumunu gösteriyor. Ön ve arka bölümde yer alan içbükey siyah panellerle tasarımı hareketlendirirken, söz konusu panellere yuvarlak aydınlatma birimleri entegre edilmiş durumda. Farların şekli ve uygulama biçimi "Honda e Prototype"e "insan yüzü" ifadesi kazandırıyor.



Benzersiz dış kabuğun altında elektrikli araçlara özel tamamen yeni bir platform kullanılıyor. Uzun dingil mesafesi, geniş iz açıklığı ve köşelere yerleştirilen tekerlekleriyle bu platform, iç mekanı geniş ve kullanışlı ama dış boyutlarında kompakt bir gövdeye imkan tanıyor. Yine bu kompakt boyutlar ve platform geometrisi yaşamın yoğun olduğu şehir içi sürüşlerdeki park manevralarını kolaylaştırırken aynı zamanda yalın dış tasarımdan beklenmeyen kıvrak ve dinamik sürüş özelliklerini beraberinde getiriyor.



İleri teknolojiyle donatılan çağdaş iç mekan



Yalın tasarıma sahip dış kabuğun içinde sunulan geniş yaşama alanı modern, minimalist ve şık bir iç mekan tasarımıyla dikkati çekiyor.



İç mekanda kullanılan tasarım teması kadar kullanılan malzemelerin de katkısıyla ev konforu sağlanıyor. Gerek ön, gerekse de arka koltuklarda oluşturulan tamamen düz araç zemini sayesinde genişlik hissi daha da artıyor. Sürücü ve beraberindeki yolcuların her an hayata bağlı kalabilmeleri için sezgisel ve kişiselleştirilebilir çift ekranlı yatay ekran, bir dizi akıllı uygulama ve hizmeti kullanıma sunuyor. Son derece gelişmiş arayüz ve kullanışlı yapısıyla, otomobili bir ulaşım aracından modern günlük hayata tamamen entegre olmaya yönelik bir iletişim aracına dönüştürüyor.



Rahat ve pratik bir menü kullanımı için aracın konfor, bilgi ve eğlence sistemleri kumanda panelleri dışında yeni nesil dijital yardımcı sistemler de kullanıma sunuluyor. Kamera ayna sisteminden aktarılan aracın arkasına ait görüntüleri gösteren ekranlar, sürücünün doğal sürüş hissini bozmamak için ön kontrol panelinin her iki ucuna entegre ediliyor. Araç ayrıca sürücünün görüş alanını arttırmak üzere dijital bir geri görüş kamerasıyla da donatılıyor.





Şehir içi ulaşım için sportif ve verimli



Honda'nın özel bir elektrikli araç platformu kullanarak ürettiği ilk kompakt otomobil, şehir içi sürüşlerinde mükemmel bir verimlilik, performans ve kullanım kolalığı dengesi sunuyor. Tam şarj ile 200 km'ye kadar elektrikli menzil sunan "Honda e Prototype" "hızlı şarj" fonksiyonu sayesinde sadece 30 dakikada bataryanın yüzde 80 dolmasına imkan tanıyor. "Honda e Prototype" bu yönleriyle şehir içi ulaşımına uygun bir elektrikli çözüm sunuyor. Arka aksta konumlandırılan motoruyla kompakt boyutlu elektrikli otomobil, üstün sürüş dinamikleri ve eğlenceli bir sürüş karakteristiği sunuyor.



Honda'nın elektrikli şehir otomobili bu yılın sonlarına doğru seri üretime girecek.

