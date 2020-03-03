Honda elektrikli ürün gamını dijital ortamda tanıttı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Honda elektrikli ürün gamını dijital ortamda tanıttı - Son Dakika

Honda elektrikli ürün gamını dijital ortamda tanıttı

6 saat önce

Honda, 2020 yeniliklerini, tüm elektrikli araç modellerini ve e: TECHNOLOGY markasını dijital lansman ile tanıttı.

Honda elektrikli ürün gamını dijital ortamda tanıttı, System.String[]

Honda, 2020 yeniliklerini, tüm elektrikli araç modellerini ve e: TECHNOLOGY markasını dijital lansman ile tanıttı.


Honda açıklamasına göre, şirket, Cenevre Uluslararası Otomobil Fuarı'nın ertelenmesi ile birlikte 2020 yenilikleri için dijital lansman yaptı.


Tüm ürün gamının 2022 yılına kadar elektrikli olmasını hedefleyen Honda, bu hedefinin ilk temsilcileri olan Honda Jazz ve Honda e için detaylı bir sunum paylaştı. Yeni modelleri haricinde tüm elektrikli modellerini yeniden sunan Honda, e: TECHNOLOGY ürün ve hizmetlerini tanıttı.


Ayrıca Honda'nın tüm yeni modellerinde yer alacak olan gelişmiş bağlanabilirlik teknolojileri de anlatıldı.

My Honda+ uygulaması ve Honda Kişisel Asistan'ı ile donatılan Honda e, yeni Jazz ve Jazz Crosstar bu uygulamanın ilk örneklerini oluşturuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Honda Motor Europe Kıdemli Başkan Yardımcısı Tom Gardner, günümüz tüketicisinin, otomobillerinin hayatlarıyla bağlantı kurmasını beklediğini belirterek, "Honda, geliştirmiş olduğu Honda Personal Assistant ve My Honda+ gibi yeni nesil çözümlerle kullanıcıların beklentilerini en iyi şekilde karşılıyor." ifadesini kullandı.

Cenevre, Honda, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 12:34 Kaynak: AA
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