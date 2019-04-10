Honda Hr-V Türkiye'de Satışa Çıkacak

Honda HR-V, 13 Nisan 2019 tarihinde Türkiye'de satışa çıkacak.

Honda HR-V, 13 Nisan 2019 tarihinde Türkiye'de satışa çıkacak.



Honda açıklamasına göre, Türkiye'de 13 Nisan 2019 tarihinde satışa sunulacak olan yenilenen Honda HR-V, bugüne kadar sunulan modeller arasında en gelişmiş kompakt SUV olarak öne çıkıyor. Makyajlanan Honda HR-V'de tasarım değişiklikleri, artırılan kabin konforu ve Aktif Gürültü Engelleme özelliği öne çıkan değişiklikler arasında yer alıyor.



Honda HR-V en gelişmiş motor teknolojilerini bünyesinde barındıran yüksek verimlilik seviyesine sahip performanslı 1,5-litre i-VTEC benzinli motor ve CVT otomatik şanzıman kombinasyonuyla yollara çıkıyor. Yenilenen Honda HR-V'de ayrıca motorun pürüzlülüğü ve verimliliği artırmak için sürtünmeyi azaltıcı önlemler yer alıyor.



Makyajlanarak kompakt SUV segmentine tamamen yeni bir aerodinamik performans sunan Honda HR-V 173 bin TL'lik fiyatı ve 6 farklı renk seçeneği ile Honda bayilerinde satışa sunulacak.



Honda HR-V'nin dokunma hissi uyandıran yumuşak malzemelerle bezenen iç mekanı da yenilendi. Magic Seat® ile üstün fonksiyonellik kazanan Honda HR-V, yeni sürücü ve ön yolcu koltuğu oturma minderi ve sırt dayama yerinin şeklinde yapılan değişiklik sayesinde daha fazla baldır, bel ve omuz desteği sunuyor. Baz versiyonda sunulan kumaş döşemenin kalitesi arttırılırken üst donanım paketlerinde kumaş ve deri karışımı çift dikişli koltuklar daha çekici bir görünüm sergiliyor. En üst donanım seviyesinde ise tamamı deri döşemeler devreye giriyor.



İlk kez 2015 yılında yeni Honda CR-V'de tanıtılan yeni bilgi ve eğlence sistemi Honda Connect, yeni Honda HR-V'de de kullanılıyor. Giriş donanım seviyesinde isteğe bağlı olarak sunulan Honda Connect, orta ve üst ekipman seviyelerinde standart olarak sunuluyor.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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