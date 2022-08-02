Honda ile Beşiktaş JK iş birliğine imza attı - Son Dakika
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Honda ile Beşiktaş JK iş birliğine imza attı

02.08.2022 18:56
Honda ile Beşiktaş JK iş birliğine imza attı

Honda Türkiye ve Beşiktaş Jimnastik Kulübü (BJK) yeni bir iş birliğine imza attı.

Honda Türkiye ve Beşiktaş Jimnastik Kulübü (BJK) yeni bir iş birliğine imza attı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenen imza töreni, Honda Türkiye Başkanı Satoru Yamada ve BJK Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin katılımı ile gerçekleşti. Yapılan iş birliği kapsamında Honda, BJK futbol takımı oyuncuları ile üst düzey yöneticilerine Accord, Civic, City ve CR-V modelleriyle 3 sezon boyunca araç desteği sağlayacak.

Honda ile Beşiktaş JK iş birliğine imza attı

BJK ile yaptıkları iş birliği anlaşmasının imza töreninde konuşan Honda Türkiye Başkanı Satoru Yamada, "Türkiye'nin en güçlü markalarından biri olan Honda ile Türkiye'nin en köklü ve güçlü kulüplerinden biri olan Beşiktaş'ın bugün itibari ile başlayan iş birliğinden büyük mutluluk duyuyoruz. İş birliğini görüşmeye başladığımız ilk günlerden bu yana çok önemli bir ortak nokta gördük. Beşiktaş'ın taraftarı ile kurduğu tutkulu bağ ve Honda kullanıcılarının tutkusu, bu iki önemli markanın ortak değeri olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla ortak paydası tutku olan bu iki camianın iş birliğinin de çok güzel bir sinerji yaratacağına inanıyoruz" dedi.

BJK Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nur Çebi ise, "İş birliği yaptığımız markalar arasına Honda'yı da katmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Honda'ya Beşiktaş Jimnastik Kulübü ailesine hoş geldiniz diyorum. Araç ihtiyaçlarımızı Honda'nın ileri teknolojili ve güvenlikli araçları ile karşılayacağız. Honda ile yola çıkmış olmanın gücünü ve güvenliğini hissediyor olacağız. Beşiktaş'ın ve Honda'nın tutku ortak zemininde buluşuyor olmasının bize de Honda'ya da katkı sağlayacağına inancımız tamdır" dedi.

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Kaynak: Carmedya.com

Münir Karaloğlu, Beşiktaş, Türkiye, Honda, Otomobil, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Honda ile Beşiktaş JK iş birliğine imza attı - Son Dakika

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