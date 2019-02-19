Son Dakika Haberleri: Honda, İngiltere ve Türkiye'deki Civic Sedan Üretimini 2021'de Sonlandıracak

Honda, İngiltere ve Türkiye'deki Civic Sedan Üretimini 2021'de Sonlandıracak

30 dakika önce

Japon otomobil üreticisi Honda, elektrikli araç stratejisinin hızlandırılmasını içeren yeniden yapılanma kapsamında Birleşik Krallık ve Türkiye'deki Civic sedan üretiminin 2021'de sona erdireceğini bildirdi.

Honda, İngiltere ve Türkiye'deki Civic Sedan Üretimini 2021'de Sonlandıracak, System.String[]
Japon otomobil üreticisi Honda, elektrikli araç stratejisinin hızlandırılmasını içeren yeniden yapılanma kapsamında Birleşik Krallık ve Türkiye'deki Civic sedan üretiminin 2021'de sona erdireceğini bildirdi.


Honda'dan yapılan yazılı açıklamada, küresel üretim ağının yeniden yapılandıracağı aktarıldı.


Bu yeniden yapılanmanın, Honda'nın küresel otomotiv endüstrisindeki benzersiz değişikliklere cevaben elektrikli otomobillere olan bağlılığını artırması nedeniyle ortaya çıktığını belirtilen açıklamada, "Honda UK Manufacturing Ltd., mevcut modelin üretim sürecinin sonunda, 2021'de Birleşik Krallık'taki Swindon araç üretim tesisini kapatma önerisi konusunda çalışanlarını bilgilendirdi. Fabrika şu anda yılda 150 bin otomobil üretiyor ve yaklaşık 3 bin 500 kişiyi istihdam ediyor. " denildi.


Açıklamada, küresel yapılanma Honda'nın Türkiye'deki otomobil operasyonlarını da içereceği aktarılarak, "Honda Türkiye A.Ş., şu anda yılda 38 bin adet araç üretiyor. Şirket 2021 yılında Türkiye'deki mevcut Civic sedan modelini üretmeyi durduracak, ancak ticari faaliyetlerini devam ettirmesi planlanıyor. Honda Türkiye AŞ, Türk paydaşlarla yapıcı diyaloglar sürdürmeye devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Honda Motor Avrupa Bölgesel Operasyonlar Genel Müdürü ve Honda Motor Avrupa Başkanı Katsushi Inoue, "Sektörümüzü etkileyen benzersiz değişikliklerin ışığında, elektrifikasyon stratejimizi hızlandırmamız ve küresel operasyonlarımızı buna göre yapılandırmamız hayati önem taşıyor. Sonuç olarak, üretim ağımızı geleceğe nasıl hazırlayabileceğimize dair iş gücümüze danışmak için bu zor kararı almak zorunda kaldık. Bu karar kolaylıkla alınmadı ve bugünkü duyurunun insanlarımızı tedirgin edeceğinden dolayı üzgünüz." değerlendirmesinde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 01:09 Kaynak: AA

Birleşik Krallık, Türkiye, Honda, Güncel
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