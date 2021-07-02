Honda modellerinde temmuz ayına özel kampanya - Son Dakika

Honda segmentinde öne çıkan Civic ve CR-V modellerine yönelik temmuz ayına özel kredi kampanyası başlattı.

Şirketten yapılan açıklamada, Honda mühendisliği imzasını taşıyan teknolojisi, standart versiyonlarında sunduğu zengin donanımları, sürüş performansı ve yakıt verimliliği ile öne çıkan Honda modellerinde düzenlenen temmuz ayına özel kampanyasının detayları paylaşıldı. Buna göre, Honda Civic sedan modellerine özel 90 bin TL'ye kadar kredilerde yüzde 0,99'dan başlayan faiz oranı ile 12 ay taksit imkanı sunuluyor.

Ayrıca Honda'nın SUV segmentine öncülük eden modeli CR-V'de de güçlü ve verimli motoru, üstün konfor seviyesi, tasarımı ve güvenlik donanımlarıyla temmuz ayına özel kredi kampanyası kapsamında 150 bin TL kredi kullanımına yüzde 0,99 faiz oran ve 12 ay vade seçeneği sağlanıyor.