Son Dakika Haberleri: Honda Motosiklet Türkiye yılın en 'cool' markası seçildi
Son Dakika Ekonomi Honda Motosiklet Türkiye yılın en 'cool' markası seçildi

Honda Motosiklet Türkiye yılın en 'cool' markası seçildi

6 saat önce

Marketing Türkiye adına Roamler Türkiye tarafından bu yıl beşinci kez gerçekleştirilen Cool Markalar Araştırması sonuçlandı.

Honda Motosiklet Türkiye yılın en 'cool' markası seçildi, System.String[]

Marketing Türkiye adına Roamler Türkiye tarafından bu yıl beşinci kez gerçekleştirilen Cool Markalar Araştırması sonuçlandı. Türk tüketicilerinin en cool bulduğu markaları seçtiği araştırmada Honda Motosiklet Türkiye, Motosiklet kategorisinde yılın en 'cool' markası seçildi.


Marketing Türkiye ve Roamler Türkiye iş birliğiyle 2015 yılından bu yana halk jürisinin seçimi ile gerçekleştirilen Cool Markalar Araştırması'nın sonuçları düzenlenen bir törende açıklandı. Bu yıl beşinci kez düzenlenen araştırmada Motosiklet kategorisinde yılın en cool markası Honda Motosiklet Türkiye oldu.


Cool Markalar Araştırması, Temmuz-Ağustos 2019 tarihleri arasında Marketing Türkiye adına Roamler Türkiye'nin mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirildi. Araştırmada, Türkiye'yi temsilen 12 bölgeden 18-54 yaş arası kadın ve erkek 1000 kişi katılım sağlayarak 'en cool' buldukları markaları öncelikle kategori belirtmeksizin sonrasında ise belirlenmiş her bir kategoride herhangi bir cevap seçeneğini işaretlemeksizin açık olarak yazarak belirtti. - İSTANBUL

Motosiklet, Türkiye, Honda, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 02:45 Kaynak: İHA
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