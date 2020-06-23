Honda'nın çevreci modeli Çatalzeytin Belediyesi'nin itfaiye öncü araç filosuna eklendi - Son Dakika

Honda'nın çevreci modeli Çatalzeytin Belediyesi'nin itfaiye öncü araç filosuna eklendi

Kastamonu Çatalzeytin Belediyesi'nin itfaiye öncü araçları filosuna i-MMD teknolojisine sahip ve çevreye duyarlı Honda CR-V Hybrid eklendi.

Kastamonu Çatalzeytin Belediyesi'nin itfaiye öncü araçları filosuna i-MMD teknolojisine sahip ve çevreye duyarlı Honda CR-V Hybrid eklendi.

Son Dakika: Camiler beş vakit cemaatle namaza açıldı
Cam silerken ayağı kayan kadın, 6. kattan düşerek hayatını kaybetti
Son Dakika: Türkiye'de 23 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 27 kişi vefat etti, 1268 yeni vaka tespit edildi


Honda CR-V modelinin yakıt verimliliği ve sürüş performansı sunan i-MMD teknolojisinin kullanıldığı hybrid versiyonu, Honda Plaza Toros tarafından Kastamonu Çatalzeytin Belediyesi'nin itfaiye öncü araç filosuna eklendiği açıklandı. Yapılan bilgilendirmede; bölgenin arazi şartlarında kullanıma uygun olan Honda CR-V Hybrid modeli, elektrik motoru devredeyken benzinli motorun elektrik üretmesini sağlayan i-MMD teknolojisi sayesinde yakıt ve elektrik enerjisini en verimli şekilde kullanmayı sağlıyor.


Anlık enerji tüketimini takip ediyor


Ayrıca; markanın CR-V Hybrid modellerinde elektrikli sürüş, hybrid sürüş ve benzinli sürüş olmak üzere üç farklı sürüş modu arasında otomatik olarak geçiş yapılmasını sağlayan i-MMD teknolojisi, sürücünün sürüş modları arasında geçiş yapma ihtiyacını da ortadan kaldırdığı bildirildi.


Öte yandan CR-V Hybrid modelinin dijital gösterge ekranında o anki sürüş modunu gösterirken aynı zamanda sürücünün aracı harekete geçirme noktasında hangi güç kaynağının nasıl davrandığını anlamasını da sağlıyor. Sistem lityum-iyon bataryanın şarj durumunu veya grafikler halinde sistemin enerji tüketimini gösteriyor. - KASTAMONU

Çatalzeytin, Kastamonu, İtfaiye, Honda, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 02:33 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Honda'nın çevreci modeli Çatalzeytin Belediyesi'nin itfaiye öncü araç filosuna eklendi - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

17:14 1,5 dönümlük tarlasında ejder meyvesi yetiştiren çiftçi, yılda 225 bin TL kazanıyor 16:58 Borsadaki şirketlerin toplam değeri 1 trilyon 331 milyar lira! Zirvede Koç Holding var 16:27 Yemeksepeti CEO'sunun attığı tweet, şirkete boykot olarak geri döndü 16:01 Belçika'da Lamborghini ticareti yapan aile, 320 bin euroluk yardım alınca hukuksal süreç başlatıldı 15:24 Eski paraların değeri dudak uçuklatıyor! D serili 500 TL'ler 5 bin TL'ye satılıyor 14:55 Gümüşhane'de çileklerini türkü dinleterek üreten çiftçi taleplere yetişemiyor 14:25 12 bin liraya aldığı otomobili 90 bin liraya modifiye etti 12:52 Son Dakika: Ulaştırma Bakanlığı'nın aldığı yeni kararla, şehirler arası otobüslerde sıcak ikram servisi kaldırıldı 12:09 Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti 12:06 "Altın devinde miras kavgası" haberlerine İstanbul Altın Rafinerisi'nden açıklama geldi 11:36 Mahkemeden 2. el araç alımıyla ilgili emsal karar: Hasarı bildirmeyen satıcı zararı karşılamak zorunda 11:11 Güne yükselişle başlayan dolar 6,85'ten işlem görüyor 11:06 Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 389,3 liradan işlem görüyor 10:13 Suriye altını gelin ve damadın kabusu oldu! Gerçeğinden ayırt edilemiyor 10:01 Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor
Son Dakika: Camiler beş vakit cemaatle namaza açıldı
20:18
Bakan Koca; Adana, Ankara ve Kocaeli'de yoğun bakımda tedavi gören vaka sayısını paylaştı
20:01
Cam silerken ayağı kayan kadın, 6. kattan düşerek hayatını kaybetti
19:52
Son Dakika: Türkiye'de 23 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 27 kişi vefat etti, 1268 yeni vaka tespit edildi
19:46
Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Azeri, intihar etti
19:38
Son Dakika: Tahkim Kurulu, Adem Büyük'ün cezasını 3 maçtan 2 maça indirdi
19:33
Sel felaketi sonrası Ekrem İmamoğlu'ndan ilk açıklama: Bölgedeki altyapı sorununu bu yaz çözeceğiz
19:25
Meteoroloji'den 4 bölge için kuvvetli yağış, sel ve hortum uyarısı
19:17
Esenyurt'ta vatandaşlar sel sularına dalarak arama çalışması yaptı
19:10
Meksika'nın güneyinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
18:57
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2020 20:47:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Honda'nın çevreci modeli Çatalzeytin Belediyesi'nin itfaiye öncü araç filosuna eklendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]