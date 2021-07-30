Üye Girişi
Honda'nın City ve Accord modelleri Türkiye'de satışa sunuluyor - Son Dakika

Honda'nın City ve Accord modelleri Türkiye'de satışa sunuluyor

30.07.2021 13:24
Honda'nın City ve Accord modelleri Türkiye'de satışa sunuluyor, System.String[]

Honda, Türkiye'de eylül ayında satışa çıkaracağı City ve ekim ayında satışa sunacağı Accord modelleriyle sedan segmentindeki iddiasını güçlendirmeyi hedefliyor.

Honda, Türkiye'de eylül ayında satışa çıkaracağı City ve ekim ayında satışa sunacağı Accord modelleriyle sedan segmentindeki iddiasını güçlendirmeyi hedefliyor.

Honda Türkiye açıklamasına göre, Şirket, her ihtiyaca ve talebe uygun sedan modeli sunma hedefi ile ürün gamını genişletiyor. Büyüyen ölçüleri ve yüksek donanım seviyesi ile Honda City 2021 yılının eylül ayında, Honda'nın D segmenti sedan modeli Accord ise ekim ayında Türkiye yollarında olacak.

Benzinli ve otomatik vites seçeneği ile Türkiye'ye gelecek iki modelle Honda'nın sedan ailesi tamamlanmış olacak. Sedan segmentinde geniş bir ürün yelpazesine kavuşacak olan Honda Türkiye, bu modellerin satışa çıkmasıyla segmentteki iddiasını da güçlendirecek.

Açıklamaya göre, Honda City, fiyat-performans dengesinde akıllı seçim yapmak isteyenler için öne çıkacak. Honda City, sunduğu yüksek bagaj hacmi, tek tuşla çalışma, 8 inç multimedya ekranı, 16 inç alaşım jantlar, LED farlar, modelin konforlu ve modern yönünü ortaya koyuyor. Yeni 1,5 litre VTEC motoru ve CVT şanzımanı ile performans ve konforu bir arada sunan Honda City, güvenlik donanımlarıyla da Honda farkını kullanıcılarına sunacak.

ABD'nin en çok satan sedan modeli olan Honda Accord ise Türkiye'de de lüks segmentte sunduğu teknolojisi, standart yüksek donanımı ve performansıyla bir prestij modeli olarak müşterilerin beğenisine sunulacak. Honda Accord'un modern ve sportif tasarımıyla bir araya gelen 1,5L VTEC Turbo 190 beygir motor da D segmentinde fark oluşturacak. Güçlü yapısı ve iç mekan konforunun yanında uzaktan çalıştırma, dış aydınlatma ve güvenlik donanımlarında dikkati çeken, Honda SENSING gibi özellikleriyle lüks segment araç tercih edenlerin beklentilerine cevap verecek.

Türkiye, Honda, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Honda'nın City ve Accord modelleri Türkiye'de satışa sunuluyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Trabzonspor, Dorukhan'a her sezon için neden 7 milyon TL imza parası ödeyecek? Gerçekler ortaya çıktı 14:14 Trabzonspor, Dorukhan'a her sezon için neden 7 milyon TL imza parası ödeyecek? Gerçekler ortaya çıktı Ukrayna'dan büyük destek! Yangınlarla mücadele için 2 itfaiye uçağı ve özel ekip gönderdi 14:02 Ukrayna'dan büyük destek! Yangınlarla mücadele için 2 itfaiye uçağı ve özel ekip gönderdi Mersin'deki yangında şehit kabri ve Türk bayrağı yanmadı 13:57 Mersin'deki yangında şehit kabri ve Türk bayrağı yanmadı
Terk edilmiş binada dehşet veren cinayet! Başını ezerek öldürdüğü yaşlı adamın katili kendisini savundu: Beni boynumdan öpüp taciz etti 13:45 Terk edilmiş binada dehşet veren cinayet! Başını ezerek öldürdüğü yaşlı adamın katili kendisini savundu: Beni boynumdan öpüp taciz etti Isparta'da dayı ile yeğenini öldüren çoban konuştu: Dövecekler diye korktum, ateş ettim 12:31 Isparta'da dayı ile yeğenini öldüren çoban konuştu: Dövecekler diye korktum, ateş ettim Son Dakika! Milas ve Bodrum ilçelerindeki yangınlar kontrol altına alındı 12:17 Son Dakika! Milas ve Bodrum ilçelerindeki yangınlar kontrol altına alındı
Haluk Levent, 11:59 Haluk Levent, "Ecem Güçlük" hesabının sahte olduğu ortaya çıkınca özür diledi: Galeyana geldim Pazarın ortasında bırakılan araç, esnafın pratik zekasıyla çekildi! Lastiğin altına metal tepsi koyup halatla asıldılar 11:50 Pazarın ortasında bırakılan araç, esnafın pratik zekasıyla çekildi! Lastiğin altına metal tepsi koyup halatla asıldılar

Son Dakika Haberleri
14:19 Beğenilere göre bağış yapacağını söyleyen Enes Batur'a, Deniz Akkaya'dan tepki
14:03 Yaşanan mucize göz doldurdu! Hamile keçi alevlerin arasında doğurdu
14:02 Ukrayna'dan büyük destek! Yangınlarla mücadele için 2 itfaiye uçağı ve özel ekip gönderdi
14:00 Hayali ihracat yapmakla suçlanan Bedri Güntay, açıklama yaptı: İddiaları kabul etmiyorum, mağduruz
13:57 Mersin'deki yangında şehit kabri ve Türk bayrağı yanmadı
13:50 Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Comolli, Galatasaray'ın transferine onay vermedi
13:44 Terk edilmiş binada dehşet veren cinayet! Başını ezerek öldürdüğü yaşlı adamın katili kendisini savundu: Beni boynumdan öpüp taciz etti
13:40 Galatasaray, Gedson'u isterken Benfica'dan gelen öneriyle Gabriel'i düşünmeye başladı
12:17 Son Dakika! Milas ve Bodrum ilçelerindeki yangınlar kontrol altına alındı
11:56 Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Envanterimizde yangın söndürme uçağımız yok
Beğenilere göre bağış yapacağını söyleyen Enes Batur'a, Deniz Akkaya'dan tepki Beğenilere göre bağış yapacağını söyleyen Enes Batur'a, Deniz Akkaya'dan tepki         
14:20
Manavgat'taki büyük yangın 3. gününde! Alman turistin imdadına orman işçisi yetişti Manavgat'taki büyük yangın 3. gününde! Alman turistin imdadına orman işçisi yetişti         
14:05
Hayali ihracat yapmakla suçlanan Bedri Güntay, açıklama yaptı: İddiaları kabul etmiyorum, mağduruz Hayali ihracat yapmakla suçlanan Bedri Güntay, açıklama yaptı: İddiaları kabul etmiyorum, mağduruz         
14:00
Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Comolli, Galatasaray'ın transferine onay vermedi Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Comolli, Galatasaray'ın transferine onay vermedi         
13:51
Rusya'dan sonra bir destek de kardeş ülke Azerbaycan'dan! 500 kişilik ekip gönderecekler Rusya'dan sonra bir destek de kardeş ülke Azerbaycan'dan! 500 kişilik ekip gönderecekler         
13:38
Manisa'da 2 kişi arasında çıkan tartışma kanlı bitti! Çocukluk arkadaşını sırtından vurup öldürdü Manisa'da 2 kişi arasında çıkan tartışma kanlı bitti! Çocukluk arkadaşını sırtından vurup öldürdü         
12:26
Memleketi Antalya'da yuhalanan Bakan Çavuşoğlu, olayın doğrusunu anlattı: İnsanlarımız gergindi Memleketi Antalya'da yuhalanan Bakan Çavuşoğlu, olayın doğrusunu anlattı: İnsanlarımız gergindi         
12:02
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Envanterimizde yangın söndürme uçağımız yok Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Envanterimizde yangın söndürme uçağımız yok         
11:57
TFF'nin fidan projesine bir tepki de ünlü sinema sanatçısı Zafer Algöz'den geldi TFF'nin fidan projesine bir tepki de ünlü sinema sanatçısı Zafer Algöz'den geldi         
11:44
Baba ve oğulun arasına para girdi! 17 yaşındaki genç az para veren babasını vurmak isterken başkasını vurdu Baba ve oğulun arasına para girdi! 17 yaşındaki genç az para veren babasını vurmak isterken başkasını vurdu         
11:41
İnsanlık dışı olay! Kayıp olarak aranıyordu, evine sürünerek dönen kedinin tecavüze uğradığı ortaya çıktı İnsanlık dışı olay! Kayıp olarak aranıyordu, evine sürünerek dönen kedinin tecavüze uğradığı ortaya çıktı         
11:31
Marmaris'teki yangına sebep olduğu iddia edilen çocukların ifadeleri ortaya çıktı: Kitap yakıyorduk, bir anda alev çoğaldı Marmaris'teki yangına sebep olduğu iddia edilen çocukların ifadeleri ortaya çıktı: Kitap yakıyorduk, bir anda alev çoğaldı         
11:08
Türkiye alevler içinde kalırken kendisine ulaşılamayan THK Başkanı Aşçı: Düğüne gitmek durumunda kaldım Türkiye alevler içinde kalırken kendisine ulaşılamayan THK Başkanı Aşçı: Düğüne gitmek durumunda kaldım         
11:04
Ferdi Tayfur'un yeni imajı görenleri şaşırttı! Sanatçıyı görenler tanıyamadı Ferdi Tayfur'un yeni imajı görenleri şaşırttı! Sanatçıyı görenler tanıyamadı         
10:42
Sosyal medya bu iddia ile karıştı: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk istifa mı etti? Sosyal medya bu iddia ile karıştı: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk istifa mı etti?         
09:34
Marmaris'te yangını kaydeden vatandaştan dikkat çeken sözler: Biri ormanı ateşe verdi bak Marmaris'te yangını kaydeden vatandaştan dikkat çeken sözler: Biri ormanı ateşe verdi bak         
20:29
Manavgat yangınında can veren çiftle ilgili yürek burkan detay: Kapılar kilitliydi Manavgat yangınında can veren çiftle ilgili yürek burkan detay: Kapılar kilitliydi         
17:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2021 14:24:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Honda'nın City ve Accord modelleri Türkiye'de satışa sunuluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement