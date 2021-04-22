Honda'nın ilk hibrit SUV'u yeni HR-V e: HEV yıl sonunda Avrupa'da satışa çıkacak - Son Dakika

Honda'nın "maksimum insan, minimum makine" prensibinden yola çıkılarak tasarlanan yeni HR-V e: HEV, bu yılın sonunda Avrupa'da satışa sunulacak.

Honda açıklamasına göre, markanın 2022 yılında tüm modellerinin elektrikli veya hibrit olmasını hedefleyen Elektrikli Vizyon Stratejisi'nin en güncel adımını temsil eden yeni kompakt SUV modeli HR-V, Coupe esintilerine sahip minimalist ve modern tasarım felsefesiyle dikkati çekiyor.

Honda'nın iki gelişmiş motora sahip, güçlü ve verimli hibrit güç-aktarma sistemi e: HEV ile donatılan yeni nesil HR-V, premium SUV tasarım detayları, kompakt boyutları, geniş ve ferah iç mekanıyla kullanıcıların beklentilerini karşılıyor. HR-V, gelişmiş hibrit sistemle yüksek verimlilik ve performansı bir arada sunarken, ilk kez Honda'nın bir SUV modeli e: HEV (hibrit elektrikli araç) serisinde yerini alıyor.

HR-V'nin yeni tasarımında dikkati çekici çizgiler, üstün verimlilik seviyesi ve gelişmiş kullanım kolaylığı hedeflenirken, Honda mühendisliği ile şekillenen teknoloji ve model tasarımı ise sürücü ile yolcuların ihtiyaçlarına hizmet etmeye odaklanıyor.

Honda'nın "maksimum insan, minimum makine" prensibinden yola çıkılarak tasarlanan yeni HR-V e: HEV, 2021 yılı sonunda Avrupa'da satışa sunulacak.

Coupe tasarım ve premium SUV detaylar

AHonda'nın temiz tasarım felsefesini somutlaştıran yeni HR-V e: HEV, 10 milimetre artan iz genişliği ve 20 milimetre alçalan tavan yüksekliği ile önceki nesil ile göre daha şık ve olgun bir görünüm ortaya koyuyor.

Yeni HR-V'nin iç mekanındaki tasarım ögeleri, kompakt SUV sınıfı için premium bir dokunma hissi uyandıran yüzeyleriyle üstün konfor ve kullanım kolaylığı imkanı oluştururken, kabindeki hacim ve ışık odaklı tasarım sayesinde son derece geniş ve ferah bir yaşama alanı sunuyor.

Yeni HR-V'de, görüş açılarında yapılan iyileştirmeler sayesinde önceki nesille kıyaslandığında 10 milimetre daha yüksek sürüş pozisyonu bulunuyor. Camlar içeriye maksimum seviyede ışık alacak tasarımıyla kullanıcıların sürüş deneyimine katkı sağlıyor.

Hayatı kolaylaştıran çözümler sunan yeni HR-V, "sihirli koltuklar, alçak bagaj eşiği, geniş bagaj açıklığı, alçak ve düz bagaj zemini" gibi detaylar sayesinde bagaj erişiminde kullanım kolaylığına imkan tanıyor.

HR-V'nin kabin içine yerleştirilen farklı saklama alanları da hayatı kolaylaştırmaya yardımcı olurken, orta konsol dışında kablosuz şarj pedi ile birlikte önde ve arkada USB şarj soketlerine sahip küçük cepler de bulunuyor. Kalite hissini artıran premium ses sistemi, harici hoparlör ve dokunmatik kabin ışıkları gibi detaylar kabin içi konforu güçlendiriyor. Honda mühendisliği ile geliştirilen yenilikçi merkezi yakıt deposu konumu ve bataryanın otomobilin zemini yerine bagaj boşluğunun altına entegre edilmesiyle e: HEV bileşenlerine rağmen yeni HR-V, 4 yetişkini rahat ettiren konforlu bir yaşama alanı vadediyor.

Verimli ve performanslı güç-aktarım sistemi

Honda'nın e: HEV hibrit teknolojisi, canlı bir performans ve yüksek yakıt verimliliği ile sorunsuz ve keyifli bir sürüş deneyimi sunuyor. Sistem 1,5 litrelik i-VTEC benzinli motoru iki adet kompakt boyutlu ve güçlü elektromotor ile desteklerken, benzinli motor 131 PS (96 kW) güç ve 4 bin 500 devir/dakikada (d/d) 253 Nm tork üretiyor. Verimli ve çevik bir sürüş sunan HR-V e: HEV, 3 farklı sürüş modu ile kendini sürüş koşullarına uyarlıyor.

Yakıt verimliliğini en üst seviyeye çıkartmak için sürüş koşulları uygun olduğu sürece elektrikli moda geçen sistemde, güç ihtiyacının ortaya çıktığı durumlarda ise hibrit mod devreye giriyor. "Spor", "Normal" ve "Eko" gibi sürüş modları aracılığıyla kişiselleştirme imkanı sunan HR-V'de, daha güçlü rejeneratif fren için "B" modu etkinleştirme seçeneği bulunuyor. Direksiyon simidinin arkasında yer alan Yavaşlama Seçici özelliği ile enerji geri kazanım seviyesi ve yavaşlama etkisini ayarlama olanağı yer alıyor.

Yeni Honda HR-V, kullanıcının günlük yaşama kolaylıkla erişimine olanak tanıyan gelişmiş bağlanabilirlik çözümleri de sunuyor. İlk kez Honda Sensing donanımına sahip yeni HR-V, sınıfının en kapsamlı ve gelişmiş güvenlik teknolojileri ile sürüş destek sistemleri sağlıyor.