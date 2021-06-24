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Honda'nın yeni hibrit modeli Civic Hatchback tanıtıldı - Son Dakika

Honda'nın yeni hibrit modeli Civic Hatchback tanıtıldı

24.06.2021 12:27
Honda'nın yeni hibrit modeli Civic Hatchback tanıtıldı, System.String[]

Honda, sınıfının önde gelen modeli Civic Hatchback'in yeni neslinin dünya tanıtımını gerçekleştirdi.

Honda, sınıfının önde gelen modeli Civic Hatchback'in yeni neslinin dünya tanıtımını gerçekleştirdi.

Honda'dan yapılan açıklamaya göre, Honda, Hatchback sınıfının öncü modeli Civic'in 11'inci nesline ait ilk görüntüleri yayınladı. Yeni neslinde standart olarak e: HEV logosunu taşıyacak olan Civic Hatchback, Honda'nın hibrit ürün gamına eklenen en yeni model olarak öne çıkıyor.

Tamamen yenilenen 5 kapılı yeni Honda Civic Hatchback, 50 yıllık mirasından gelen konfor ve görünümüyle dikkati çekiyor. Honda'nın Avrupa pazarında önemli bir oyuncusu olan Civic, kullanım kolaylığı sunan donanım özellikleriyle "her zamanki gibi" fark oluşturuyor.

1972'deki lansmanından bu yana 170 ülkede 27 milyondan fazla satışı gerçekleşen Honda Civic modeli, dünya çapındaki müşteriler tarafından beğeni ile karşılandı. Bu başarının tamamen yeni Civic modeli ile devam etmesi beklenirken, hibrit motorlu Civic Hatchback e: HEV, 2022'nin sonbaharından itibaren Avrupa'da satışa sunulacak.

Honda'nın e: TECHNOLOGY markası altında yer alan e: HEV logosu taşıyan yeni Civic Hatchback, Honda'nın hedeflerinde önemli bir kilometre taşı olacak. Marka, 2022 yılına kadar Avrupa'daki tüm ana akım modellerinin hibrit güç aktarma teknolojisine sahip olma hedefine ulaşmış olacak.

Honda'nın Elektrikli Vizyon Stratejisi kapsamında 2020 yılında satışa sunulan CR-V, kısa süre önce satışa çıkan Jazz ve Jazz Crosstar ve bu yılın sonlarında satışa çıkması planlanan tamamen yenilenen HR-V modellerinden tanınan ve geniş çapta beğeni toplayan hibrit motor teknolojisi, yeni Civic Hatchback sahiplerine de eğlencenin, performansın ve verimliliğin "mükemmel bir karışımı" bir sürüş deneyimi vadediyor.

Honda'nın yeni hibrit modeli Civic Hatchback tanıtıldı

Münir Karaloğlu, Honda, Jazz, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Honda'nın yeni hibrit modeli Civic Hatchback tanıtıldı - Son Dakika Ekonomi


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