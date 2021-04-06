Honda'nın yenilenen X-ADV ve NC750X modelleri Türkiye'de - Son Dakika

Honda'nın yenilenen X-ADV ve NC750X modelleri Türkiye'de

06.04.2021 12:47
Honda'nın yenilenen X-ADV ve NC750X modelleri Türkiye'de, System.String[]

Honda, yenilenen X-ADV ve NC750X motosiklet modellerini Türkiye'de satışa sunuyor.

Honda, yenilenen X-ADV ve NC750X motosiklet modellerini Türkiye'de satışa sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, sürücüleri için hem şehir içi kullanım kolaylığı sağlayan hem şehir dışı performansıyla dikkati çeken iki modelin yeni versiyonları Nisan 2021'den itibaren Honda bayilerinde satışa çıkıyor.

Honda, yenilenen X-ADV ve NC750X motosiklet modellerini Türkiye yollarına çıkarıyor. 2021 model X-ADV ve NC750X Euro5 uyumlu, güçlenen motorlara sahip motosikletin SUV'si olarak tanımlanan X-ADV yeni bir multimedya ve bağlanabilirlik sistemi, NC750X ise hafifletilen yapısı ile kullanım kolaylığı ve yakıt tasarrufu sunuyor. Motosiklet sürücüleri için hem şehir içi kullanım kolaylığı sağlayan hem şehir dışı performansıyla dikkati çeken iki modelin yeni versiyonları nisan ayından itibaren Türkiye'de satışa sunuluyor.

"Honda X-ADV performans, ağırlık, tasarım ve kullanım kolaylığı olmak üzere kapsamlı bir şekilde yenilendi"

Honda X-ADV performans, ağırlık, tasarım ve kullanım kolaylığı olmak üzere kapsamlı bir şekilde yenilendi. 2021 model X-ADV daha yüksek devirli güçlü motoru, yeniden ayarlanan vites oranları, Elektronik Gaz Kelebeği (TBW), dört farklı sürüş modu ve geliştirilen Honda Seçilebilir Tork Kontrolü gibi özellikleriyle yakıt verimliliğinden ödün vermeden üstün sürüş keyfi ve performansı sunuyor. X-ADV'nin yeniden tasarlanan iskeletini daha keskin tasarımlı grenajlar süslerken, selesi ise sürücünün yere daha rahat basmasını sağlamak için yeniden dizayn edildi.

Çok daha keskin bir görünüm kazanan Yeni Honda X-ADV, gümüş, siyah ve gri olmak üzere farklı renk seçenekleriyle satışa sunuluyor.

"NC750X benzersiz bir sürüş deneyimi sunmak üzere yenilendi"

Honda'nın sevilen çok yönlü motosikletlerinden biri olan NC750X, daha yüksek devirli ve güçlü motor, yeniden ayarlanan vites oranları, Elektronik Gaz Kelebeği (TBW), üç farklı sürüş modu ve geliştirilen Honda Seçilebilir Tork Kontrolü (HSTC) gibi özellikleriyle benzersiz bir sürüş deneyimi sunmak üzere yenilendi. Boş ağırlığın 6 kg hafiflemesiyle yüksek yakıt verimliliği daha da artırılan modelin yeniden tasarlanan iskeletini de keskin tasarımlı granajlar süslüyor. Ayrıca yeni cam granaj yol rüzgarı ve hava koşullarına karşı kullanıcılara ek koruma sağlıyor.

Yeni Honda NC750X, siyah, kırmızı, beyaz ve mavi olmak üzere dört renk seçeneği ve iki farklı şanzıman tipiyle Honda bayilerinde satışa sunuluyor.???????

Motosiklet, Türkiye, Nisan, Honda, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Honda'nın yenilenen X-ADV ve NC750X modelleri Türkiye'de - Son Dakika Ekonomi


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