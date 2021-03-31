Honda, Red Dot Tasarım Ödülleri 2021'de 3 ödül aldı - Son Dakika

Honda, Red Dot Tasarım Ödülleri 2021'de 3 ödül aldı

31.03.2021 12:27
Honda, Red Dot Tasarım Ödülleri 2021'de 3 ödül aldı, System.String[]

Honda'nın yeni hibrit modelleri olan Jazz ve Jazz Crosstar ile Honda'nın scooter segmentinde öne çıkan modeli Forza 750, Red Dot Tasarım Ödülleri kapsamında "Ürün Tasarımı" kategorisinde ödüle layık görüldü.

Honda'nın yeni hibrit modelleri olan Jazz ve Jazz Crosstar ile Honda'nın scooter segmentinde öne çıkan modeli Forza 750, Red Dot Tasarım Ödülleri kapsamında "Ürün Tasarımı" kategorisinde ödüle layık görüldü.

Honda Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, dünyanın tasarım alanında önemli ve prestijli uluslararası ödülleri arasında yer alan Red Dot Tasarım Ödülleri'nde 2021 yılının kazananları açıklandı. Honda, Red Dot Tasarım Ödülleri'nde bu yıl da 3 ödülün sahibi oldu.

Honda, Red Dot Tasarım Ödülleri 2021'de hem otomobil hem de motosiklet alanında ürün tasarımı ödülünün sahibi olarak tasarım alanındaki başarısını ortaya koydu.

Ödül kazanan Honda Jazz'ın tasarımında zaman içinde işlenerek şekillendirilen günlük eşyalardaki güzelliğe odaklanan "Yoo no bi" felsefesi ve teknolojinin sürücü ile yolcuların ihtiyaçlarına hizmet etmesini temel alan "maksimum insan, minimum makine" ilkesi benimsendi. Modelin Crosstar versiyonu ise SUV tarzı güçlü yapısı ve özgün detaylarıyla ürün tasarımında dikkati çeki. Motosiklet alanında ise scooter segmentinde Forza 750 modeli, şık çizgileri, zengin donanımı, akıcı ve üstün kullanım imkanı sunmasıyla ödüle layık görüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Honda Ar-Ge Tasarım Merkezi Operasyon Direktörü Toshinobu Minami, "Ürün Tasarımı" kategorisinde birçok ödül alarak başarılı bir yılı daha geride bırakmanın mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını belirterek, Honda tasarımlarıyla müşterilerinin hayatına keyif ve heyecan katan ürünler geliştirmeye devam edeceklerini bildirdi.

Açıklamada aktarılanlara göre, 1954'ten bu yana her yıl Almanya'nın Essen şehrinde düzenlenen Red Dot Ödülleri'nde en güncel teknik, sosyal, ekonomik ve ekolojik konular değerlendirme kriterlerine uyarlanıyor. Alanında uzman 50'den fazla jüri üyesi tarafından yapılan değerlendirmelerin ardından ödüle layık görülen tasarımlar, bu yıl ilk kez 21 Haziran 2021 itibarıyla çevrim içi olarak sergilenecek.

Red Dot Tasarım Ödülleri kapsamında daha önceki yıllarda da birçok ödül kazanan Honda, 2020 yılında "Honda e" modeli ile "En İyinin En İyisi" seçilmiş ve CBR1000RR-R Fireblade SP modeli ise Red Dot ödülünü kazanan ilk Honda motosikleti olmuştu. Honda, 2001 yılında S2000 modeli, 2006 yılında Civic modeli ve 2008 yılında Avrupalı Accord Tourer modeli ile "Best of the Best" (En İyinin de İyisi) ödülünü kazanmıştı.

Motosiklet, Türkiye, Honda, Jazz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Honda, Red Dot Tasarım Ödülleri 2021'de 3 ödül aldı - Son Dakika


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