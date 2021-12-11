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Honda taşınabilir ve değiştirilebilir batarya geliştiriyor - Son Dakika

Honda taşınabilir ve değiştirilebilir batarya geliştiriyor

11.12.2021 15:09
Honda taşınabilir ve değiştirilebilir batarya geliştiriyor

Honda, taşınabilir ve değiştirilebilir bataryaların yenilenebilir enerji kapsamlı kullanımına yönelik Mobil Güç Paketi’ni (MPP) ve girişimlerini tanıttı.

Honda, taşınabilir ve değiştirilebilir bataryaların yenilenebilir enerji kapsamlı kullanımına yönelik Mobil Güç Paketi'ni (MPP) ve girişimlerini tanıttı.

Elektrikli ulaşım ürünleri ile enerji hizmetlerini birbirine bağlayarak "hareket özgürlüğü" ve "yenilenebilir enerjinin yaygın kullanımı" yaklaşımını destekleyen "Honda eMaaS" konseptini geliştirirken; MPP e: 'nin başlangıçta sadece Honda e: ticari motosikletlere sahip kurumsal kiralama müşterilerine sunulması planlanıyor.

MPP sayesinde, güneş enerjisi üretimiyle gündüz fazla elektrik üretildiğinde elektrik depolanabiliyor ve elektrik arzının talebi karşılamadığı öğleden sonra saatlerinde depolanan elektrik ile şebekedeki şarj yükü düzenlenebiliyor.

Gelecek dönemde Honda; yaşanan elektrik kesintilerinde, aynı anda birden fazla MPP'yi şarj edebilen ve geliştirme çalışmaları devam eden batarya değiştirme istasyonu olan Honda Mobil Güç Paketi Eşanjör e: aracılığı ile depolanan elektriğin şebekeye bağlanması için çalışmalarına devam ediyor. Aynı zamanda Honda'nın bu kapsamda çalışmaları arasında, batarya kapasitesinin düşmesi nedeniyle ulaşım ürünlerinde kullanım için uygun olmadığında MPP'nin evde kullanım için bir depolama bataryası ve diğer ürünler için bir güç kaynağı olarak kullanılması dahil olmak üzere ikincil kullanımı da yer alıyor. Endüstriyel alanda MPP'nin kullanımının yaygınlaşması ile taşınabilir ve değiştirilebilir bataryalar için endüstri standartlarının oluşturulması Honda tarafından da destekleniyor.

Honda taşınabilir ve değiştirilebilir batarya geliştiriyor

Batarya gelişim süreci

Dünya çapındaki müşterilerine motosiklet, otomobil ve güç ürünleri olmak üzere geniş bir ürün yelpazesi sunan Honda; mobilite ve insanların günlük yaşamları için temiz enerji kullanımını yaygınlaştırmayı hedefliyor. Bu doğrultuda MPP, insanların yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanan elektriğin bir kısmını taşınabilir ve değiştirilebilir bir bataryada depolayarak ulaşım ve günlük yaşamları için her an ve her yerde rahatça kullanmalarını sağlamak amacıyla Honda mühendisleri tarafından geliştirildi. Ayrıca MPP; insanların elektriği depolamasına ve yönetmesine, başkalarıyla bağlantı kurmasına ve ulaşım dışında evlerdeki elektrik ihtiyaçlarını karşılamasına da olanak tanıyor. İlk kez 2017 yılında tanıtılan MPP, Honda'nın 2018 yılında satışa sunulan GYRO CANOPY e: ticari elektrikli üç tekerlekli scooter modelinin bataryası olarak ilk kez kullanıldı. Devam eden dönemde 2019 yılının Şubat ayından bu yana MPP ve elektrikli motosikletlerle Filipinler'de ve aynı yılın Temmuz ayından bugüne kadar Endonezya'da test çalışmaları yürütülüyor. Asya'da batarya çalışmalarında odaklanan Honda, 2021 yılının başında başlattığı Hindistan'daki elektrikli üç tekerlekli bisiklet taksilerde batarya paylaşımına ilişkin testlerinin sonuçları doğrultusunda 2022'nin ilk yarısında MPP e: ile Hindistan'da batarya paylaşım hizmeti vermeyi planlıyor.

Mobil Güç Paketi'nin (MPP) özellikleri

Pek çok farklı elektrikli cihazda güç kaynağı olarak kullanılabilen ve 1,3 kWsa'in üzerinde elektrik depolayabilen, yaklaşık 5 saat şarj süresi olan lityum iyon bataryaya sahip MPP e: 'nin önemli özelliklerinden biri olan gelişmiş çok yönlülüğü ile ulaşım araçları dışında da uyumlu cihazlar için güç kaynağı olarak kullanılabiliyor. Diğer yandan gelişmiş dayanıklılığı ile MPP e: 'nin sürekli deşarj olması sayesinde, yüksek ısı kaynaklı batarya arızalarının önüne geçiliyor ve normal çalışma koşullarında suya, titreşime ve sarsıntıya karşı koruma sağlıyor. Entegre kontrol ünitesi, MPP e: 'nin çalışma koşullarını belirliyor ve verileri kullanarak tüm süreci kayıt altına alıyor. MPP e: şarj olurken konektör aracılığıyla toplanan veriler, batarya paylaşımı ve diğer işlemler için kullanılıyor.

Honda taşınabilir ve değiştirilebilir batarya geliştiriyor

Yenilenebilir Enerji, Enerji, India, Honda, Otomobil, Son Dakika

Kaynak: Carmedya.com

Son Dakika Otomobil Honda taşınabilir ve değiştirilebilir batarya geliştiriyor - Son Dakika


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