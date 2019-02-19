Son Dakika Haberleri: Honda Türkiye'deki Fabrikasını Kapatıyor Mu?

Honda Türkiye'deki Fabrikasını Kapatıyor Mu?

47 dakika önce

Honda üretim planı konusunda büyük bir değişime gitti. İngiltere fabrikasını 2022’de kapatıyor. Sabah saatlerinde gelen söylentiler ile Honda’nın fabrikasının kapatma yönünde olduğu ile ilgiliydi. Honda İngiltere fabrikasının operasyonu 2021 yılında durdurulacak. Honda Türkiye Fabrikası kapanacak mı? Bu konu hakkında Honda Türkiye’den net bir açıklama gelmedi.The post Honda Türkiye’deki fabrikasını kapatıyor mu? appeared first on Carmedya.

Honda Türkiye'deki Fabrikasını Kapatıyor Mu?, System.String[]
Honda üretim planı konusunda büyük bir değişime gitti. İngiltere fabrikasını 2022'de kapatıyor.

Sabah saatlerinde gelen söylentiler ile Honda'nın fabrikasının kapatma yönünde olduğu ile ilgiliydi. Honda İngiltere fabrikasının operasyonu 2021 yılında durdurulacak.

Honda Türkiye Fabrikası kapanacak mı?

Bu konu hakkında Honda Türkiye'den net bir açıklama gelmedi.

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Kaynak: Carmedya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 12:56 

İngiltere, Türkiye, Honda, Otomobil
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