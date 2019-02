Honda Türkiye'deki Fabrikasını Kapatıyor Mu?

Honda üretim planı konusunda büyük bir değişime gitti. İngiltere fabrikasını 2022’de kapatıyor. Sabah saatlerinde gelen söylentiler ile Honda’nın fabrikasının kapatma yönünde olduğu ile ilgiliydi. Honda İngiltere fabrikasının operasyonu 2021 yılında durdurulacak. Honda Türkiye Fabrikası kapanacak mı? Bu konu hakkında Honda Türkiye’den net bir açıklama gelmedi.The post Honda Türkiye’deki fabrikasını kapatıyor mu? appeared first on Carmedya.

Honda üretim planı konusunda büyük bir değişime gitti. İngiltere fabrikasını 2022'de kapatıyor.



Sabah saatlerinde gelen söylentiler ile Honda'nın fabrikasının kapatma yönünde olduğu ile ilgiliydi. Honda İngiltere fabrikasının operasyonu 2021 yılında durdurulacak.



Honda Türkiye Fabrikası kapanacak mı?



Bu konu hakkında Honda Türkiye'den net bir açıklama gelmedi.



The post Honda Türkiye'deki fabrikasını kapatıyor mu? appeared first on Carmedya.

Son Dakika » Otomobil » Haber Haber Yayın Tarihi :

Honda, Türkiye Fabrikasını Kapatacak İddiası

Beyaz Gelincik Diye Bir Türün Olmadığı Ortaya Çıktı

Honda, Türkiye'de Civic Sedan Üretimine Son Verecek

41 Kanalda Aynı Anda Yayınlanan Peak Games Reklamı Çalıntı Çıktı