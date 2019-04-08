Son Dakika Haberleri: Honda, Türkiye Fabrikasında Üretime Devam Etmeme Kararını Açıkladı

Honda, Türkiye Fabrikasında Üretime Devam Etmeme Kararını Açıkladı

1 saat önce

Honda, 2021 yılında Türkiye'deki otomobil üretim operasyonunu sonlandırma kararı aldığını duyurdu.

Honda, Türkiye Fabrikasında Üretime Devam Etmeme Kararını Açıkladı, System.String[]
Honda, 2021 yılında Türkiye'deki otomobil üretim operasyonunu sonlandırma kararı aldığını duyurdu. Şirket, Türkiye'de satış ve satış sonrası operasyonlarını müşterilerine sunmaya devam edecek.

Honda Türkiye A.Ş, 2021 yılında mevcut Civic Sedan modelinin üretiminin tamamlanmasını takiben Türkiye'deki otomobil üretim operasyonunu sonlandırma kararı aldı. Yapılan şirket açıklamasına göre söz konusu karar, küresel otomotiv endüstrisindeki elektrifikasyon alanında yaşanan gelişmeler ve bu gelişmelere bağlı olarak uygun üretim kapasitesinin sağlanması gerekliliği nedeniyle alındı.

Honda Türkiye Başkanı Takuya Tsumura alınan karara ilişkin yorumunda, "Hızla değişen piyasa dinamikleri ve teknolojik gelişmelere öncülük etme ihtiyacının farkındayız. Bu durum, Türkiye'deki otomobil üretim operasyonumuzu da kaçınılmaz olarak etkiliyor. Çalışma arkadaşlarımızın mutluluğu Honda'nın birincil önceliğidir. Bu küresel kararı mümkün olan en makul şekilde uygulamak adına, beceri geliştirme eğitimleri ve yeniden istihdam yardımı da dahil olmak üzere, karardan etkilenen çalışanlarımızın ihtiyaç duydukları tüm desteği sağlayacağız. Bu kararın sonuçlarını çalışanlarımız, bayilerimiz ve paydaşlarımızla yakın işbirliği içinde değerlendirmeye devam edeceğiz" dedi.

"Honda Motosiklet operasyonları bu karardan etkilenmeyecektir"

Şirket açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Türkiye'deki otomobil üretim faaliyetlerini 22 yıldır başarıyla sürdüren Honda Türkiye, bu dönemde tüm hedeflerine ulaşmış olmaktan gurur duymaktadır. Honda'nın Türkiye'de son birkaç yılda ortaya koyduğu etkileyici performans, şirketin Türkiye piyasasına duyduğu büyük güvenin en önemli kanıtıdır. Bu nedenle Honda Türkiye, satış ve satış sonrası operasyonlarını müşterilerine sunduğu yüksek hizmet kalitesiyle 2021 yılından sonraki dönemde de sürdürecektir. Bu doğrultuda, Türkiye'de araç ithalatı ve dağıtımını içeren otomobil operasyonları kesintisiz olarak devam edecektir. Honda Motosiklet operasyonları bu karardan etkilenmeyecektir. Önümüzdeki üç yıllık sürece dair ayrıntılar zaman içerisinde kamuoyu ile paylaşılacaktır." - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 10:08 Kaynak: İHA

Türkiye, Honda, Ekonomi
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