Honda Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer: "Küresel Üretim Sistemimizi ve Kabiliyetimizi...
34 dakika önce
Honda Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer: "Küresel üretim sistemimizi ve kabiliyetimizi tekrar gözden geçiriyoruz.
Honda Türkiye
Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer: "Küresel üretim sistemimizi ve kabiliyetimizi tekrar gözden geçiriyoruz."
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 02:36 Kaynak: AA
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