Son Dakika Haberleri: Honda Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer: "Küresel Üretim Sistemimizi ve Kabiliyetimizi...

Honda Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer: "Küresel Üretim Sistemimizi ve Kabiliyetimizi...

34 dakika önce

Honda Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer: "Küresel üretim sistemimizi ve kabiliyetimizi tekrar gözden geçiriyoruz.

Honda Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer:
Honda Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer: "Küresel üretim sistemimizi ve kabiliyetimizi tekrar gözden geçiriyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 02:36 Kaynak: AA

CEO, Türkiye, Honda, Ekonomi
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