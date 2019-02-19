Son Dakika Haberleri: Honda Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer: "Sektördeki Gelişmeler Doğrultusunda...

Honda Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer: "Sektördeki Gelişmeler Doğrultusunda...

56 dakika önce

Honda Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer: "Sektördeki gelişmeler doğrultusunda önümüzdeki dönem elektrikli araç üretimine yoğunlaşacağız."

Honda Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer:
Honda Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer: "Sektördeki gelişmeler doğrultusunda önümüzdeki dönem elektrikli araç üretimine yoğunlaşacağız."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 02:36 Kaynak: AA

CEO, Türkiye, Honda, Ekonomi
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