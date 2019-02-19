Honda Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer: "Sektördeki Gelişmeler Doğrultusunda...
56 dakika önce
Honda Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer: "Sektördeki gelişmeler doğrultusunda önümüzdeki dönem elektrikli araç üretimine yoğunlaşacağız."
Honda Türkiye
Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer: "Sektördeki gelişmeler doğrultusunda önümüzdeki dönem elektrikli araç üretimine yoğunlaşacağız."
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 02:36 Kaynak: AA
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