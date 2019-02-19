Honda Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer: "Honda, Türkiye'den Çıkmıyor, Türkiye'deki...
36 dakika önce
Honda Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer: "Honda, Türkiye'den çıkmıyor, Türkiye'deki faaliyetlerine devam etmeyi planlıyor.
Honda Türkiye
Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer: "Honda, Türkiye'den çıkmıyor, Türkiye'deki faaliyetlerine devam etmeyi planlıyor."
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 02:36 Kaynak: AA
Malezyalı Telekom Devi Maxis'in CEO'luğuna, Gökhan Öğüt Getirildi
Honda, Türkiye'de Civic Sedan Üretimine Son Verecek
Türkiye'nin Gündemine Oturan Peak Games, Reklamlarını Çalıntı Olması Nedeniyle Durdurdu
Adanalı Kelle Söğüşçü, Ürünlerine Verdiği İsimler Nedeniyle Siparişlere Yetişemez Hale Geldi