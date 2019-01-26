Son Dakika Haberleri: Honda Urban Ev Consept, Mart Ayında Yeni Bir Ev Prototip Sergilenecek

Honda Urban Ev Consept, Mart Ayında Yeni Bir Ev Prototip Sergilenecek

20 dakika önce

Honda URBAN EV'nin güncellenmiş bir modeline benzeyen yeni bir EV Prototipi Honda, Mart Ayında Yeni Bir EV Prototipi Sergileyecek.

Honda Urban Ev Consept, Mart Ayında Yeni Bir Ev Prototip Sergilenecek, System.String[]
Honda URBAN EV'nin güncellenmiş bir modeline benzeyen yeni bir EV Prototipi


Honda, Mart Ayında Yeni Bir EV Prototipi Sergileyecek. Honda URBAN EV Concept değişen tasarımı. Honda, Urban EV'yi Eylül 2017'de ilk kez ortaya çıkardığında, otomobilin sevimli Retro tasarımı oldukça fazla ilgi yarattı. İlgili prototipin nasıl bir son tüketici sürümüne dönüşeceği tam olarak belli değildi. Ancak bunun için çok fazla beklememize gerek kalmayacak gibi görünüyor.

Japon üretici, Mart ayındaki Cenevre Otomobil Fuarı'nda gösterileceğini söylediği yeni prototip modelinin bir taslağını yayınladı. Urban EV daha modern bir görünüme sahip gibi göründüğü için Honda ilk Civic'ten ilham alan tasarımdan ayrılıyor gibi görünüyor.

Otomobilin ilk tasarımında daha önce bulunmayan arka kapıları da içereceği anlaşılıyor. Elbette otomobilin ismini her an değiştirebilecek olan Honda; bu yılın başlarında Urban EV için ön siparişleri açılacağını söyledi.

Via:  Autoblog
Source:  Honda
Coverage:  AutoExpress, Car Throttle

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 03:48 Kaynak: Teknotalk.com

Eylül, Honda, Teknoloji
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