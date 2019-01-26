Honda Urban Ev Consept, Mart Ayında Yeni Bir Ev Prototip Sergilenecek
20 dakika önce
Honda URBAN EV'nin güncellenmiş bir modeline benzeyen yeni bir EV Prototipi Honda, Mart Ayında Yeni Bir EV Prototipi Sergileyecek.
Honda
URBAN EV'nin güncellenmiş bir modeline benzeyen yeni bir EV Prototipi
Honda, Mart Ayında Yeni Bir EV Prototipi Sergileyecek. Honda URBAN EV Concept değişen tasarımı. Honda, Urban EV'yi Eylül
2017'de ilk kez ortaya çıkardığında, otomobilin sevimli Retro tasarımı oldukça fazla ilgi yarattı. İlgili prototipin nasıl bir son tüketici sürümüne dönüşeceği tam olarak belli değildi. Ancak bunun için çok fazla beklememize gerek kalmayacak gibi görünüyor. Japon
üretici, Mart ayındaki Cenevre Otomobil Fuarı
'nda gösterileceğini söylediği yeni prototip modelinin bir taslağını yayınladı. Urban EV daha modern bir görünüme sahip gibi göründüğü için Honda ilk Civic
'ten ilham alan tasarımdan ayrılıyor gibi görünüyor.
Otomobilin ilk tasarımında daha önce bulunmayan arka kapıları da içereceği anlaşılıyor. Elbette otomobilin ismini her an değiştirebilecek olan Honda; bu yılın başlarında Urban EV için ön siparişleri açılacağını söyledi.
Via: Autoblog
Source: Honda
Coverage: AutoExpress, Car Throttle
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 03:48 Kaynak: Teknotalk.com
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