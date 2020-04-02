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Honda üretim arasını bir hafta daha uzattı
6 saat önce
Honda, Corvid-19 salgınının etkisiyle Kocaeli Şekerpınar'da bulunan üretim tesisindeki faaliyetlerine vermiş olduğu arayı bir hafta daha uzattı.
Honda, Corvid-19 salgınının etkisiyle Kocaeli Şekerpınar'da bulunan üretim tesisindeki faaliyetlerine vermiş olduğu arayı bir hafta daha uzattı.
Honda'dan yapılan açıklamada, "Bu adım, tedarik zincirlerinde artan zorlukların ışığında atıldı" denildi ve şu bilgiler verildi:
"Honda Türkiye
19 Mart tarihinde yapmış olduğu duyuruyla üretim faaliyetlerine 23 Mart
tarihinden 6 Nisan tarihine kadar ara vermişti. Yeni plan kapsamında 13 Nisan tarihinde üretime yeniden başlanması hedefleniyor.
"Ancak bu durum hükümet kararları, sağlık otoritelerinin tavsiyeleri ile piyasa ve tedarik koşullarına bağlı yeniden gözden geçirilecek ve duruma göre değerlendirilecek."
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 11:27 Kaynak: DHA
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