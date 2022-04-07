Honda ve GM "bütçeye uygun" elektrikli otomobil üretecek - Son Dakika
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Honda ve GM "bütçeye uygun" elektrikli otomobil üretecek

07.04.2022 05:20
Honda ve GM "bütçeye uygun" elektrikli otomobil üretecek

Honda Motor ile General Motors (GM) bütçeye uygun elektrikli otomobil (EV) üretiminde iş birliğini artıracak.

Honda Motor ile General Motors (GM) bütçeye uygun elektrikli otomobil (EV) üretiminde iş birliğini artıracak.

Japon ve Amerikan otomobil üreticileri, yaptıkları ortak açıklamada, mevcut iş birliklerini "ekonomik EV" sahasına taşıyacaklarını duyurdu.

Tavsiye satış fiyatı 30 bin doların altında olması hedeflenen araçlar yeni nesil lityum-iyon bataryaya sahip olarak 2027'den itibaren öncelikle Kuzey Amerika piyasasına sürülecek.

Honda Üst Yöneticisi Mibe Toşihiro, basın duyurusunda, "EV'lerin satışlarında büyük ilerleme için Honda ve GM başarılı teknoloji ortaklığını inşa edecek" ifadesini kullandı.

GM Başkanı ve CEO'su Mary Barra da "küresel çapta bütçeye uygun ve cazip EV'ler için en iyi teknoloji, dizayn ve üretim stratejileriyle" hareket edeceklerini bildirdi.

Yeni araçları mevcut fabrikalarında birkaç milyon düzeyinde imal etmeyi planlayan firmalar, gelecek odaklı EV batarya teknolojilerine yatırım yapılması fırsatlarını da inceleyecek.

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General Motors, Otomobil, Japon, Honda, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Honda ve GM 'bütçeye uygun' elektrikli otomobil üretecek - Son Dakika


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