Honda ve Toyota da Çin'deki üretimlerini durdurdu - Son Dakika
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Honda ve Toyota da Çin'deki üretimlerini durdurdu

12 dakika önce

General Motors, Nissan, Renault ve Peugeot'nun ardından Honda ve Toyota da koronavirüs salgını nedeniyle Çin'de üretime ara verdi.

Honda Motor, Çin'de bulunan iki motorsiklet fabrikasında koronavirüs salgınının önüne geçilmesi çabalarına destek amacıyla 9 Şubat'a kadar üretimi durdurdu. Benzer şekilde bir açıklama da Toyota'dan geldi. Japon otomotiv devi Çin'deki üretimlerine 9 Şubat'a kadar ara verdiğini duyurdu.

TATİLİ 10 ŞUBAT'A KADAR UZATTI

Honda, Tianjin ve Taicang kentlerinde bulunan bu iki fabrikada üretimi durdurmasının yanı sıra Shanghay'da motosiklet genel merkezide Çin Yeni Yılı tatilini 10 Şubat'a kadar uzattı.

Honda Motor'un Wuhan'da bulunan 3 otomobil fabrikasında üretimin ne zaman yeniden başlayacağı konusunda ise bir açıklama yapılmadı. Tesislerin Çin Yeni Yılı tatili sonrası 3 Şubat'ta yeniden faaliyete geçmeleri planlanıyordu.

DEVLER TEK TEK ÜRETİME ARA VERDİ

Honda ve Toyota'nın yanı sıra, General Motors, Nissan, Renault ve Peugeot'nun sahibi PSA Group da Çin'de üretimlerine korona virüs nedeniyle ara vermişti.

Honda ve Toyota da Çin'deki üretimlerini durdurdu
Çin Halk Cumhuriyeti, Peugeot, Honda, Dünya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 12:14 
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