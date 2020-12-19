Honda'ya yapay zeka dopingi - Son Dakika

RTB House, Honda'nın derin öğrenme temelli algoritmalarla pazarlama hedeflerini yüzde 300 aştığını duyurdu.

Yoğun rekabetin yaşandığı otomotiv sektöründe ilk akla gelen markalardan biri olmak isteyen Honda, markasını farklılaştırırken kullanıcı etkileşimini artırmayı ve yaşadığı deneyimi kişiselleştirilmiş kreatiflerle geliştirmeyi hedefliyordu. Yeni Honda Jazz Hybrid ve Jazz Crosstar modellerini tanıtmak, yeni hedef kitlelere ulaşmak ve Honda markasıyla etkileşim yakalamasını sağlamakla birlikte etkili bütçe harcamasıyla sürekli ve çarpıcı bir iletişim kampanyası için yola çıkıldı.

Yapay zeka ile desteklenen, her aşamadaki tüketiciye ulaşmak için kurgulanan kampanya kapsamında, daha az etkileşime sahip kullanıcıların dikkati Streaming Video Ads ile çekildi. Daha fazla etkileşim elde edilmesi için ise video ve interaktif banner'lar kullanıldı. Tanıtılan otomobillerin renklerinin oylanabildiği Social Banners ile ortalama etkileşim oranlarının üzerinde sonuçlar elde edildi.

Bu çalışmalar sayesinde Honda, derin öğrenme teknolojisini kullanarak hedef kitlesine satış odaklı mesajlarını doğru şekilde ulaştırma fırsatı yakaladı. Kişiselleştirilmiş yaratıcı çalışmalar; farkına varma, düşünme ve dönüşme aşamalarındaki kullanıcıların karşısına gerçek zamanlı olarak çıkarıldı. İlk parti verinin kullanımı ile benzer hedef kitleler tanımlanırken, her kullanıcının davranışına göre hedeflemeler yapıldı.

Yüzde 300 daha başarı sonuç elde edildi

Yapay zeka destekli tüm tüketici yolculuğunu ele alan pazarlama çalışması ile KPI'lar yüzde 300'ün üzerinde başarıyla tamamlandı. Toplam erişiminin yüzde 95'i düşünme aşamasına taşınırken, bunlar arasından yüzde 30'u Honda'nın web sitesine adım attı.

Tüketicinin alışveriş yolculuğunda hangi aşamada olduğunu belirlemek, önceki kampanyalara kıyasla Honda'nın 3 kat daha fazla etkileşim elde etmesini sağladı. Mesajların doğru görsel dünya ile doğru mecrada hedef kitleye ulaşması ile aynı bütçe ile hedeflere ulaşmak mümkün oldu.

ContextAI sayesinde Honda, tüm reklam kampanyasının milyonlarca analiz sonunda ortaya çıkarılan ilgili konulara sahip web sitelerinde gösterildiğine emin oldu. Böylece, her bir web sitesinde içeriğe göre otomobil modeli yerleştirildi ve erişim ile etkileşimin maksimuma ulaşması sağlandı. Etkili video bütçesi kullanımı ile toplam 223 gün edecek kadar video gösterimi gerçekleştirildi.