Honda, Yeni Elektrikli Aracının Prototip Versiyonunu Tanıtacak
1 saat önce
Honda, Cenevre Motor Show'da yeni elektrikli aracı Urban EV'nin prototip versiyonunun dünya prömiyerinin yapılacağını duyurdu.
Honda
, Cenevre
Motor Show'da yeni elektrikli aracı Urban EV'nin prototip versiyonunun dünya prömiyerinin yapılacağını duyurdu.
Honda işlevsellik ve amaca odaklanarak geliştirdiği yeni elektrikli aracı, Urban EV'nin prototip versiyonunu Mart 2019'da gerçekleşecek Cenevre Motor Show'da tanıtacak. Şirketten yapılan duyuruya göre, araç temiz, basit ve benzersiz tasarımı ile öne çıkıyor. Urban EV'nin ilk konsepti, 2017 Frankfurt
Motor Show'da sergilenmişti. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 02:00 Kaynak: İHA
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