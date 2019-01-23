Son Dakika Haberleri: Honda, Yeni Elektrikli Aracının Prototip Versiyonunu Tanıtacak

Honda, Yeni Elektrikli Aracının Prototip Versiyonunu Tanıtacak

1 saat önce

Honda, Cenevre Motor Show'da yeni elektrikli aracı Urban EV'nin prototip versiyonunun dünya prömiyerinin yapılacağını duyurdu.

Honda, Yeni Elektrikli Aracının Prototip Versiyonunu Tanıtacak, System.String[]
Honda, Cenevre Motor Show'da yeni elektrikli aracı Urban EV'nin prototip versiyonunun dünya prömiyerinin yapılacağını duyurdu.

Honda işlevsellik ve amaca odaklanarak geliştirdiği yeni elektrikli aracı, Urban EV'nin prototip versiyonunu Mart 2019'da gerçekleşecek Cenevre Motor Show'da tanıtacak. Şirketten yapılan duyuruya göre, araç temiz, basit ve benzersiz tasarımı ile öne çıkıyor. Urban EV'nin ilk konsepti, 2017 Frankfurt Motor Show'da sergilenmişti. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 02:00 Kaynak: İHA

Cenevre, Honda, Ekonomi
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