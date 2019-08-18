Son Dakika Haberleri: Honduras'daki maçta çıkan olaylar sonrası 3 kişi hayatını kaybetti
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Honduras'daki maçta çıkan olaylar sonrası 3 kişi hayatını kaybetti

1 saat önce

Honduras'daki maçta çıkan olaylar sonrası 3 kişi hayatını kaybetti - Honduras'ın başkenti Tegucigalpa'daki futbol maçında çıkan olaylar sonrası 3 kişi hayatını kaybederken, 10'dan fazla kişi de yaralandı.

Honduras'daki maçta çıkan olaylar sonrası 3 kişi hayatını kaybetti
- Honduras'ın başkenti Tegucigalpa'daki futbol maçında çıkan olaylar sonrası 3 kişi hayatını kaybederken, 10'dan fazla kişi de yaralandı.
Honduras'ta Olimpia ve Motagua arasında oynanacak karşılaşma, büyük olaylara sahne oldu. Maç öncesi Motagua takımı otobüsüne, Olimpialı taraftarlar tarafından yapılan saldırı sonrası olaylar stadyuma kadar taştı. Maçta çıkan olaylar sonrası 3 kişi hayatını kaybederken, 10'dan fazla kişi de yaralandı. Güvenlik güçleri, stadyum içinde ve çevresinde yoğun güvenlik önlemi aldı ve tüm seyircileri stat dışına çıkardı. Çok sayıda taraftarın güvenlik güçleri tarafından kullanılan göz yaşartıcı gazdan etkilendiği belirtildi. Karşılaşma, federasyon tarafından iptal edildi. Motagua'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise Emilio Izaguirre, Jonathan Rougier ve Roberto Moreira isimli oyuncuların yaralanarak hastaneye kaldırıldı belirtildi.
Honduras, Futbol, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 10:28 Kaynak: DHA
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