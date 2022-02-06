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Honduras Devlet Başkanı Castro Covid-19'a yakalandı - Son Dakika

Honduras Devlet Başkanı Castro Covid-19'a yakalandı

06.02.2022 23:57
Honduras Devlet Başkanı Castro Covid-19'a yakalandı

Honduras Devlet Başkanı Xiomara Castro, Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Honduras Devlet Başkanı Xiomara Castro, Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Honduras'ta geçtiğimiz sene 28 Kasım'da yapılan seçimlerden zaferle çıkan ve ülkenin ilk kadın Devlet Başkanı olan Xiomara Castro, Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı. Castro, hafif semptomları olduğunu belirterek, karantinaya girdiğini ve uzaktan çalışmaya devam edeceğini aktardı. Castro, ayrıca bir önceki testinin ise negatif çıktığını ifade etti.

(İHA)

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Koronavirüs, Honduras, Kasım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Honduras Devlet Başkanı Castro Covid-19'a yakalandı - Son Dakika


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