Honduras Devlet Başkanı Hernandez, hakkındaki "uyuşturucu kaçakçılığı" iddialarını reddetti - Son Dakika

Honduras Devlet Başkanı Hernandez, hakkındaki "uyuşturucu kaçakçılığı" iddialarını reddetti

09.02.2021 14:33
Honduras Devlet Başkanı Hernandez, hakkındaki

Honduras Devlet Başkanı Juan Orlando Hernandez, hakkındaki uyuşturucu kaçakçılarından rüşvet aldığı ve ABD sevkiyatlarına koruma sağladığı iddialarını reddetti.

Honduras Devlet Başkanı Juan Orlando Hernandez, hakkındaki uyuşturucu kaçakçılarından rüşvet aldığı ve ABD sevkiyatlarına koruma sağladığı iddialarını reddetti.

Honduras Devlet Başkanlığı resmi Twitter hesabından, konuyla ilgili İspanyolca ve İngilizce paylaşımlar yapıldı.

Paylaşımda, Devlet Başkanı Hernandez'in ABD'de kokain kaçakçılığı ve cinayetten yargılanan Honduraslı Fuentes Ramirez'den uyuşturucu parası aldığına dair iddiaların doğru olmadığı belirtildi.

Hernandez'in "uyuşturucu kaçakçılarına koruma sağladığı iddialarının yüzde 100 yalan olduğu" ifadelerine yer verilen paylaşımda, "söz konusu iddiaların intikam almak ve cezalarının düşürülmesini isteyen suçluların yalanlarına dayanıyor gibi göründüğü" kaydedildi.

Paylaşımda, bu ve diğer fırsatçı iddialara, ülke çapında 2013'te yüzde 87 olan kokain kaçakçılığının 2019'da yüzde 4'e düştüğü gerçeğiyle itiraz edildiği değerlendirmesi yer aldı.

Hernandez, 2010-2013 yıllarında Honduras Ulusal Kongresi başkanlığı görevini yürütmüştü.

Ülkede 2013 yılında yapılan seçimlerde devlet başkanı seçilen Hernandez, 2017'deki seçimlerde koltuğunu korumuştu. Hernandez'in görev süresi Ocak 2022'de dolacak.

ABD'de Hernandez'e yönelik "uyuşturucu kaçakçılığı" suçlaması

ABD'de federal savcıların, Hernandez'in uyuşturucu kaçakçılarından rüşvet aldığı ve ülkenin silahlı kuvvetlerinin bir kokain laboratuvarına ve ABD sevkiyatlarına koruma sağladığı iddialarını içeren yeni delilleri 9 Ocak 2021'de mahkemeye sunduğu bildirilmişti.

AP haber ajansında yer alan bilgiye göre, New York savcılarının sunduğu yeni delillerde, Hernandez'in "ABD'yi uyuşturucu ile doldurarak, kokaini Amerikalıların burnuna kadar sokmak" istediği iddia edilmişti.

Dava dosyasında, Honduras Devlet Başkanı'nın ismi doğrudan geçmezken, kendisine atfedilen "CC-4" kodu ve bizzat kardeşi Juan Antonio Hernandez tarafından kullanılan "President" ibaresine yer verilmişti.

Savcılar, söz konusu belgelerin, Mart 2020'de ABD'nin Miami kentinde kokain kaçakçılığı ve cinayetten yakalanan Honduras vatandaşı Fuentes Ramirez'in davasında delil olarak kullanılması için onaylanmasını talep etmişti.

Mahkemeye sunulan ek belgelerde, uyuşturucu kaçakçılarının Başkan Hernandez'e, "kanuni yaptırımlardan korunma ve ABD'ye iade edilmesini engelleme" karşılığında büyük miktarda rüşvet verdiği konusunda bir tanığın ifade vermeyi kabul ettiği bilgisi yer almıştı.

Devlet Başkanı Hernandez'in kardeşi Antonio Hernandez de Ekim 2019'da New York mahkemesi tarafından kokain kaçakçılığı yapmak ve rüşvet vermekten suçlu bulunmuştu.

Mart 2020'de Miami'de başlatılan dava sürecinde Hernandez, uyuşturucu kaçakçılığı ile ilişkilendirilmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Uyuşturucu, Honduras, Rüşvet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Honduras Devlet Başkanı Hernandez, hakkındaki 'uyuşturucu kaçakçılığı' iddialarını reddetti - Son Dakika


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