Honduras Devlet Başkanı Hernandez ve eşinin Kovid-19 testi pozitif çıktı - Son Dakika

Honduras Devlet Başkanı Juan Orlando Hernandez, kendisi ve eşinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Hernandez, dün akşam katıldığı bir televizyon programında, kendisi ve eşi Ana Garcia Hernandez'in Kovid-19'a yakalandığını duyurdu.

Test sonuçlarının salı günü geldiğini vurgulayan Hernandez, Kovid-19'a yakalanmasının görevi ve sorumlulukları gereği aldığı riskin sonucu olduğunu belirtti.

Hernandez, hastalık belirtilerinin hafif olduğunu ve tedaviye başlandığını kaydetti.

Ülkede 9 bin 656 vaka görülürken salgına bağlı 330 ölüm gerçekleşti.