Honduras Emniyet Genel Müdürü "para aklamaktan" gözaltında - Son Dakika
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Honduras Emniyet Genel Müdürü "para aklamaktan" gözaltında

6 saat önce

Honduras Emniyet Genel Müdürü Leonel Luciano Sauceda ve eşi Patricia Sbeltlana Estrada, kara para aklama suçlamasıyla gözaltına alındı.

Honduras Emniyet Genel Müdürü

Honduras Emniyet Genel Müdürü Leonel Luciano Sauceda ve eşi Patricia Sbeltlana Estrada, kara para aklama suçlamasıyla gözaltına alındı.

Emniyet yetkilileri, iki hafta önce Emniyet Genel Müdürlüğü görevine getirilen Sauceda ve eşi Estrada'nın, başkent Tegucigalpa'daki evlerinde gözaltına alındığını; iki araç ve mali evraklarına el konulduğunu bildirdi.

Yetkililer, çiftin hakim karşısına çıktıktan sonra bir kışlada tedbiren gözaltında tutulduklarını belirtti.

Emniyet Genel Müdürü Sauceda ve eşinin avukatı Cesar Bonilla, bir sonraki duruşmada, davanın düşeceğine inandığını söyledi.

Bonilla, kanıtların, savcıların iddialarının aksini ispatladığını ve müvekkillerinin suçsuz olduğunu iddia etti.

Polis rütbelerinde temizlik operasyonu için özel oluşturulan komisyonun yetkilileri, Sauceda göreve atanmadan önce tüm incelemelerin yapıldığını ifade etti.

Diğer yandan soruşturmayı yürüten yetkililer, Sauceda'nın 2006 ila 2017 yıllarında kendi adına 13 banka hesabı ve yaklaşık 560 bin dolarla ilgili hesap tutulmadığını belirtti. Yetkililer, Estrada'nın da 10 banka hesabında, kaynağı ortaya çıkarılamayan yaklaşık 110 bin doları olduğunu aktardı.

Ülkede son yıllarda emniyet ve hükümet yetkililerinin adları, uyuşturucu kartellerinden rüşvet alma ve para aklama gibi skandallarda geçiyor.

Honduras'ta bir mahkeme, 2019'da emniyet gücünde eskiden üst düzey bir yetkili olan Jorge Alberto Barralaga'nın kara para aklamaktan suçlu olduğu yönünde hüküm vermişti.

ABD'nin New York eyaletindeki Ekim 2019'da görülen davada, Honduras Devlet Başkanı Juan Orlando Hernandez'in kardeşi 41 yaşındaki Juan Antonio Hernandez'in hükümet bağlantılarını uyuşturucu kaçakçılığı için kullandığı suçlanmıştı. ABD'de müebbet hapse çarptırılan uyuşturucu karteli elebaşı El Chapo lakaplı Joaquin Guzman'ın Honduras Devlet Başkanı Hernandez'in kardeşine, 1 milyon dolar rüşvet verdiği öne sürülmüştü.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Honduras, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 11:14 Kaynak: AA
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