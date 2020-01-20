Son Dakika › Dünya › Honduras, Hizbullah'ı resmen 'terör örgütü' olarak tanımladı - Son Dakika Dünya
Honduras, Hizbullah'ı resmen 'terör örgütü' olarak tanımladı
6 saat önce
Honduras, İran'ın desteklediği Lübnan merkezli Hizbullah'ı resmen terör örgütü olarak tanımladı. Güvenlik Bakan Yardımcısı Luis Suazo, örgütün resmen terör örgütleri listesine alındığını açıkladı.
Honduras, İran'ın desteklediği Lübnan merkezli Hizbullah'ı resmen terör örgütü olarak tanımladı. Güvenlik Bakan Yardımcısı Luis Suazo, örgütün resmen terör örgütleri listesine alındığını açıkladı.
Devlet Başkanı Juan Orlando Hernandez da Hizbullah'ı terör örgütü olarak tanıyacaklarını açıkladı. Başkan Hernandez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Honduras Ulusal Savunma ve Güvenlik Konseyi, Hizbullah'ı terör örgütü olarak tanımlayacak." ifadesini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 10:47
Son Dakika Yakalanan terörist, Nurettin Demirtaş'ın örgüt içindekilere ideolojik eğitim verdiğini itiraf etti Irak'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu bölgeye füzeli saldırı düzenlendi Moskova'daki anlaşmayı imzalamadan kaçan Hafter Berlin'de de aynı şeyi yapmış! Telefonunu kapatıp Berlin'i terk etti Eski Yunan bakan, Miçotakis'i eleştirdi: Erdoğan'ın elini güçlendirdi