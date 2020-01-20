Honduras, Hizbullah'ı resmen 'terör örgütü' olarak tanımladı

Honduras, İran'ın desteklediği Lübnan merkezli Hizbullah'ı resmen terör örgütü olarak tanımladı. Güvenlik Bakan Yardımcısı Luis Suazo, örgütün resmen terör örgütleri listesine alındığını açıkladı.



Devlet Başkanı Juan Orlando Hernandez da Hizbullah'ı terör örgütü olarak tanıyacaklarını açıkladı. Başkan Hernandez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Honduras Ulusal Savunma ve Güvenlik Konseyi, Hizbullah'ı terör örgütü olarak tanımlayacak." ifadesini kullandı.