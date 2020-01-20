Honduras, Hizbullah'ı resmen 'terör örgütü' olarak tanımladı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Honduras, Hizbullah'ı resmen 'terör örgütü' olarak tanımladı - Son Dakika Dünya

Honduras, Hizbullah'ı resmen 'terör örgütü' olarak tanımladı

6 saat önce

Honduras, İran'ın desteklediği Lübnan merkezli Hizbullah'ı resmen terör örgütü olarak tanımladı. Güvenlik Bakan Yardımcısı Luis Suazo, örgütün resmen terör örgütleri listesine alındığını açıkladı.

Honduras, Hizbullah'ı resmen 'terör örgütü' olarak tanımladı, System.String[]

Honduras, İran'ın desteklediği Lübnan merkezli Hizbullah'ı resmen terör örgütü olarak tanımladı. Güvenlik Bakan Yardımcısı Luis Suazo, örgütün resmen terör örgütleri listesine alındığını açıkladı.


Devlet Başkanı Juan Orlando Hernandez da Hizbullah'ı terör örgütü olarak tanıyacaklarını açıkladı. Başkan Hernandez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Honduras Ulusal Savunma ve Güvenlik Konseyi, Hizbullah'ı terör örgütü olarak tanımlayacak." ifadesini kullandı.

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Honduras, İran, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 10:47 
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