Honduras'ın eski Emniyet Genel Müdürü kara para aklama suçlamasından beraat etti - Son Dakika

Honduras'ta eski Emniyet Genel Müdürü Leonel Luciano Sauceda, kara para aklama suçlamasıyla yargılandığı davada iki yıl sonra beraat etti.

Yargıç, Sauceda'nın beraatine karar vererek, serbest bırakılmasını istedi.

Beraatinin ardından Sauceda, "Doğru olanı yapmak için savaşmaya devam edeceğim." dedi.

Gözaltına alınmasından iki hafta önce Emniyet Genel Müdürlüğü görevine getirilen Sauceda ve eşi Patricia Sbeltlana Estrada, Şubat 2020'de kara para aklama suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

Estrada aylar sonra serbest bırakılmış ancak yargılanmayı bekleyen Sauceda hapiste kalmıştı.

Emniyet Genel Müdürü Sauceda ve eşinin avukatı Cesar Bonilla, davanın düşeceğine inandığını, savcıların iddialarının aksini ispatladığını ve müvekkillerinin suçsuz olduğunu söylemişti.

Soruşturmayı yürüten yetkililer, Sauceda'nın 2006 ila 2017 yıllarında kendi adına 13 banka hesabı ve yaklaşık 560 bin dolarla ilgili hesap tutulmadığını belirtmiş, Estrada'nın da 10 banka hesabında, kaynağı ortaya çıkarılamayan yaklaşık 110 bin doları olduğunu bildirmişti.