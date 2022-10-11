Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin Honduras'taki İnsan Hakları Komiseri Blanca Izaguirre de olaya tepki göstererek, yetkililerden hızlı ve etkili bir soruşturma yapmasını istedi.

Son dakika gündem: Orta Amerika'da, Julia Kasırgası ve şiddetli yağış 28 kişinin ölümüne neden oldu

Kaynak: AA

Orta Amerika, Tegucigalpa, Honduras, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Honduras'ta bir gazeteci öldürüldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.