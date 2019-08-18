Son Dakika Haberleri: Honduras'ta futbol maçında kan aktı: 3 ölü, 12 yaralı
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Honduras'ta futbol maçında kan aktı: 3 ölü, 12 yaralı

1 saat önce

Honduras'ın başkenti Tegucigalpa'daki bir futbol maçında çıkan olaylarda 3 kişi hayatını kaybetti, 3'ü futbolcu en az 12 kişi yaralandı.

Honduras'ta futbol maçında kan aktı: 3 ölü, 12 yaralı, System.String[]
Honduras'ın başkenti Tegucigalpa'daki bir futbol maçında çıkan olaylarda 3 kişi hayatını kaybetti, 3'ü futbolcu en az 12 kişi yaralandı.

Honduraslı iki ezeli rakip futbol kulübü Olimpia ve Motagua arasında oynanacak maç öncesinde olaylar çıktı. Olimpia taraftarları, Motagua takımı otobüsüne taş ve sopalarla saldırdı. Taraftarların takım otobüsüne yaptığı saldırının ardından her iki takımın taraftarları da stadyumda çatışınca, çıkan olaylar neticesinde 3 kişi hayatını kaybederken en az 12 kişi yaralandı. Motagua'nın teknik direktörü Diego Vasquez, "Şişeler ve taşlarla bize saldırdılar. Oyuncularım otobüs içinde çığlıklar attı" derken, takımın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise, Motagua takımının üç oyuncusu; Emilio Izaguirre, Jonathan Rougier ve Roberto Moreira'nın cam kırıkları nedeniyle yaralandığı ve tıbbi yardım almak için özel bir hastaneye nakledildiği bildirildi.

Şehir Hastanesi Escuela Universitario'dan Doktor Laura Schoenherr yaptığı açıklamada, "Hastanemize 3 kişi ve 7 yaralı getirildi, bıçaklananlardan biri çocuk. Yaralı yetişkinlerden üçü kritik durumda" ifadelerini kullandı.

Polis, stadyum içindeki acil durum prosedürlerini uygulayarak taraftarları stattan çıkarmak için göz yaşartıcı gaz kullandı. Sıkılan gazdan 10 bin civarında taraftarın da etkilendiği bildirildi. Öte yandan Honduras Ulusal Futbol Ligi Birliği, maçı iptal etti. - TEGUCİGALPA
Honduras, Futbol, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 09:03 Kaynak: İHA
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