Son Dakika Haberleri: Honduras'ta hükümet karşıtı protestolar
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Honduras'ta hükümet karşıtı protestolar

1 saat önce

Orta Amerika ülkesi Honduras'ta sokağa çıkan binlerce kişi, Devlet Başkanı Juan Orlando Hernandez'in istifasını istedi.

Honduras'ta hükümet karşıtı protestolar, System.String[]
Orta Amerika ülkesi Honduras'ta sokağa çıkan binlerce kişi, Devlet Başkanı Juan Orlando Hernandez'in istifasını istedi.
Ülke basınında yer alan habere göre, başkent Tegucigalpa'nın yanı sıra San Pedro Sula ve birçok kentte sokaklara çıkan göstericiler, lastik yakarak polisle çatıştı.
Polisin göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale ettiği, Hernandez'in istifasını isteyen göstericilere, çeşitli mesleki örgütler de destek veriyor.
Bu arada polisin olayları bastırmakta yetersiz kaldığı, bu nedenle ordudan destek istediği ileri sürüldü.
Öte yandan, gösteriler nedeniyle halkın marketlere ve benzin istasyonlarına akın ettiği bildirildi.
Polis Sözcüsü Jair Meza yaptığı açıklamada, araçları ve dükkanları ateşe veren protestocuların caddeleri trafiğe kapattığını belirtti. Meza, bazı polislerin de gösterilere destek verdiğini ifade ederek, işletmelerin yağmalandığı olaylarda bazı polis şeflerinin de görevini kötüye kullandığını kaydetti.
Geçen yıl kasım ayında yapılan devlet başkanlığı seçimlerinde hile karıştırıldığını iddia eden muhalifler, sık sık Hernandez karşıtı protestolar düzenliyor. Ülkede kasım ayında yapılan seçimlerle ikinci defa devlet başkanı seçilen Juan Orlando Hernandez'in yemin töreni, şiddet olaylarının gölgesinde yapılmıştı.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 06:07 Kaynak: AA
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