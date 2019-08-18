Son Dakika Haberleri: Honduras'taki kanlı derbide 4 kişi ölü
Son Dakika Spor Haber

Honduras'taki kanlı derbide 4 kişi ölü

1 saat önce

Honduras'ta Olimpia ile Motagua futbol takımları arasında oynanacak derbi öncesi, bir grup taraftarın Motagua takım otobüsüne saldırmasıyla başlayan olaylarda 4 kişi öldü, 3'ü futbolcu olmak üzere 10'dan fazla kişi yaralandı.

Honduras'taki kanlı derbide 4 kişi ölü, System.String[]
Honduras'ta Olimpia ile Motagua futbol takımları arasında oynanacak derbi öncesi, bir grup taraftarın Motagua takım otobüsüne saldırmasıyla başlayan olaylarda 4 kişi öldü, 3'ü futbolcu olmak üzere 10'dan fazla kişi yaralandı.
Honduras medyasında yer alan haberlere göre, Olimpia ile Motagua'nın oynayacağı derbi maç öncesinde bir grup Olimpialı taraftar, rakip takım otobüsüne taşlarla saldırdı.
Kırılan camların isabet etmesi sonucu Motagualı 3 futbolcu yaralandı. Motagua Kulübü saldırıda kırılan otobüs camları ve yaralanan futbolcuların fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.
Saldırı sonrasında maç iptal edilse de saha içi ve dışında devam eden olaylar sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği, birçok kişinin de yaralandığı duyuruldu.
Güvenlik güçlerinin taraftarlara göz yaşartıcı gaz ile müdahale ederek olayları yatıştırdığı belirtildi.
Honduras, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 08:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bir gün önce bindiği takside ölüm tehdidi alan Barbaros Şansal, darp edildi
Ashley Cole futbolu bıraktı Şemdinli'de sivil aracın geçişi sırasında patlama: 1 ölü Cani koca, eski eşini kızının gözü önünde boğazından bıçaklayarak öldürdü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.8.2019 22:24:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Honduras'taki kanlı derbide 4 kişi ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]