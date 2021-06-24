Honduras, Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıdı - Son Dakika

Honduras, Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıdı

Latin Amerika ülkesi Honduras, Tel Aviv'de bulunan büyükelçiliğini Kudüs'e taşıdı.

Latin Amerika ülkesi Honduras, Tel Aviv'de bulunan büyükelçiliğini Kudüs'e taşıdı. Batı Kudüs'e taşınan büyükelçilik binasının açılışını, Honduras Devlet Başkanı Juan Orlando Hernandez yaptı. Bu adımla Honduras, ABD, Guatemala ve Kosava'nın ardından büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyan 4. ülke oldu. Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 6 Aralık 2017'de Kudüs'ü " İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını ve ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını açıklamasından sonra ABD'nin yeni büyükelçilik binası 14 Mayıs 2018'de düzenlenen resmi törenle açılmıştı.

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