Honduras, Uyuşturucu Kaçakçılığıyla Suçlanan "El Teto"Yu ABD'ye İade Etti - Son Dakika
Üye Girişi

Honduras, Uyuşturucu Kaçakçılığıyla Suçlanan "El Teto"Yu ABD'ye İade Etti

30.03.2022 12:53
Honduras, Uyuşturucu Kaçakçılığıyla Suçlanan "El Teto"Yu ABD'ye İade Etti

TEGUCİGALPA, 29 Mart (Xinhua) — Sosyal medyada lüks yaşam tarzını gösteren videolar paylaşan Santos Tobar, geçen Ağustos'ta Copan departmanının El Paraiso belediyesinde tutuklanmıştı. Ekim 2021'de, uyuşturucu kaçakçılığı suçlarıyla ilgili olarak ABD'nin Teksas eyaletindeki bir mahkemeden gelen talep üzerine bir hakim iadesine karar vermişti. Santos Tobar'ın her ikisi de ABD'de hapiste olan Valle kardeşlerin (Miguel Arnulfo […]

TEGUCİGALPA, 29 Mart (Xinhua) — Sosyal medyada lüks yaşam tarzını gösteren videolar paylaşan Santos Tobar, geçen Ağustos'ta Copan departmanının El Paraiso belediyesinde tutuklanmıştı. Ekim 2021'de, uyuşturucu kaçakçılığı suçlarıyla ilgili olarak ABD'nin Teksas eyaletindeki bir mahkemeden gelen talep üzerine bir hakim iadesine karar vermişti. Santos Tobar'ın her ikisi de ABD'de hapiste olan Valle kardeşlerin (Miguel Arnulfo ve Luis Alonso) liderlik ettiği bir kartelin yanı sıra yine ABD'de hapiste olan Alexander Ardon'un liderliğindeki başka bir suç grubuyla bağlantılı olduğu söyleniyor. Uyuşturucu kaçakçılığıyla suçlanan Santos Tobar, bu yıl ABD'ye iade edilen ilk kişi olma özelliğine sahip. ABD'de uçaktan indiğinde kendisini ABD Uyuşturucuyla Mücadele İdaresi görevlileri karşıladı.

YORUMLAR
500
Son dakika haberi | ABD'de tüketici güveni martta yükseliş gösterdi Son dakika haberi | ABD'de tüketici güveni martta yükseliş gösterdi ABD'de yapılan farazi seçim anketinde Trump Biden'a 6 puan fark attı ABD'de yapılan farazi seçim anketinde Trump Biden'a 6 puan fark attı

Tam Gemi Şok Denemeleri, Uyuşturucu, Ekim, Mart, Genel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Genel Honduras, Uyuşturucu Kaçakçılığıyla Suçlanan 'El Teto'Yu ABD'ye İade Etti - Son Dakika


Son Dakika
12:45 Müzakere için İstanbul'a gelmişti! Zelenski'nin danışmanı, Bayraktar ile görüştü: Hep minnettar olacağım
12:40 Talat Paşa Konağı, İBB'den alınıp vakıflara devredildi
12:38 Rusya-Ukrayna müzakerelerinin perde arkasındaki ismi Abramovich, masaya oturmadı: Toplantıyı kenardan izledi
12:35 TMO'dan buğdaya yüzde 22 zam: Ekmek ve un fiyatlarına yansıyacak
12:30 Adı Hakan Sabancı ile anılan Şeyma Subaşı'ya demediğini bırakmadı! Aygün Aydın'den sert sözler: Milli metres
12:14 Putin'in keskin nişancısı "Bagira", Ukrayna ordusunun elinde! Yaralandıktan sonra birliği tarafından terk edilmiş
11:57 Fenerbahçe'nin tribün liderlerinden Mehmet Altunkaynak cinayetinde karar verildi!
11:54 İtalyan fenomen Carol Maltesi öldürüldü, parçalandı, yüzü yakıldı: Cinayeti hayranları çözdü
11:33 Survivor'da iletişim ödülünü kazanan Nagihan, kızının eski fotoğrafını görünce sinirlendi! Eski eşine isyan etti
11:28 Galatasaray'da yeni yönetim Torrent'i göndermek isterse, bedeli çok ağır olacak!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2022 13:01:44. #1.11#
SON DAKİKA: Honduras, Uyuşturucu Kaçakçılığıyla Suçlanan "El Teto"Yu ABD'ye İade Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement