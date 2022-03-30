Honduras, Uyuşturucu Kaçakçılığıyla Suçlanan "El Teto"Yu ABD'ye İade Etti - Son Dakika

TEGUCİGALPA, 29 Mart (Xinhua) — Sosyal medyada lüks yaşam tarzını gösteren videolar paylaşan Santos Tobar, geçen Ağustos'ta Copan departmanının El Paraiso belediyesinde tutuklanmıştı. Ekim 2021'de, uyuşturucu kaçakçılığı suçlarıyla ilgili olarak ABD'nin Teksas eyaletindeki bir mahkemeden gelen talep üzerine bir hakim iadesine karar vermişti. Santos Tobar'ın her ikisi de ABD'de hapiste olan Valle kardeşlerin (Miguel Arnulfo ve Luis Alonso) liderlik ettiği bir kartelin yanı sıra yine ABD'de hapiste olan Alexander Ardon'un liderliğindeki başka bir suç grubuyla bağlantılı olduğu söyleniyor. Uyuşturucu kaçakçılığıyla suçlanan Santos Tobar, bu yıl ABD'ye iade edilen ilk kişi olma özelliğine sahip. ABD'de uçaktan indiğinde kendisini ABD Uyuşturucuyla Mücadele İdaresi görevlileri karşıladı.