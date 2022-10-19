Hksar İdari Amiri John Lee, Hksar Yasama Konseyi'ne İlk Calışma Raporu Sundu - Son Dakika
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Hksar İdari Amiri John Lee, Hksar Yasama Konseyi'ne İlk Calışma Raporu Sundu

19.10.2022 21:14
Hksar İdari Amiri John Lee, Hksar Yasama Konseyi'ne İlk Calışma Raporu Sundu

HONG KONG, 19 Ekim (Xinhua) -- Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi (HKSAR) İdari Amiri John Lee, göreve gelişinden bu yana ilk kez HKSAR Yasama Konseyi'nde calışma raporu sundu, 19 Ekim 2022. (Fotoğraf: Lui Siu Wai/Xinhua)

HONG KONG, 19 Ekim (Xinhua) -- Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi (HKSAR) İdari Amiri John Lee, göreve gelişinden bu yana ilk kez HKSAR Yasama Konseyi'nde calışma raporu sundu, 19 Ekim 2022. (Fotoğraf: Lui Siu Wai/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
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Son Dakika Güncel Hksar İdari Amiri John Lee, Hksar Yasama Konseyi'ne İlk Calışma Raporu Sundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hksar İdari Amiri John Lee, Hksar Yasama Konseyi'ne İlk Calışma Raporu Sundu - Son Dakika
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