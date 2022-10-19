HONG KONG, 19 Ekim (Xinhua) -- Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi (HKSAR) İdari Amiri John Lee, göreve gelişinden bu yana ilk kez HKSAR Yasama Konseyi'nde calışma raporu sundu, 19 Ekim 2022. (Fotoğraf: Lui Siu Wai/Xinhua)
Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, John Lee, Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › Hksar İdari Amiri John Lee, Hksar Yasama Konseyi'ne İlk Calışma Raporu Sundu - Son Dakika
Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.