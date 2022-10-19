Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, John Lee, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Hksar İdari Amiri John Lee, Hksar Yasama Konseyi'ne İlk Calışma Raporu Sundu - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.