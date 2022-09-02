Çin, Güz Ortası Festivali'ne Hazırlanıyor

HONG KONG, 2 Eylül (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Hong Kong 'da bir sokak pazarında, yaklaşan Güz Ortası Festivali için fener seçen insanlar görülüyor, 2 Eylül 2022. (Fotoğraf: Lo Ping Fai/Xinhua)

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Eylül, Güncel, Son Dakika

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