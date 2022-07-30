Hksar Merkezi Halk Hükümeti İrtibat Bürosu, Ulusal Güvenliği Kararlılıkla Koruduğunu Yineledi - Son Dakika
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Hksar Merkezi Halk Hükümeti İrtibat Bürosu, Ulusal Güvenliği Kararlılıkla Koruduğunu Yineledi

30.07.2022 09:41
Hksar Merkezi Halk Hükümeti İrtibat Bürosu, Ulusal Güvenliği Kararlılıkla Koruduğunu Yineledi

HONG KONG, 29 Temmuz (Xinhua) -- Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ndeki (HKSAR) Merkezi Halk Hükümeti İrtibat Bürosu, BM İnsan Hakları Komitesi'nin Hong Kong'daki Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme'ye uyulmasına dair sözde sonuç gözlemlerine kesin bir tepki ve güçlü...

HONG KONG, 29 Temmuz (Xinhua) -- Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ndeki (HKSAR) Merkezi Halk Hükümeti İrtibat Bürosu, BM İnsan Hakları Komitesi'nin Hong Kong'daki Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme'ye uyulmasına dair sözde sonuç gözlemlerine kesin bir tepki ve güçlü bir memnuniyetsizlik ifade etti.

Büro sözcüsü, bu gözlemlerin ulusal güvenlik yasasının ve HKSAR'daki iyileştirilmiş seçim sisteminin Hong Kong'da yaşayanların sahip olduğu hakları tamamen koruduğu gerçeğini görmezden geldiğini söyledi. Sözcü, merkezi hükümetin HKSAR'da her zaman hukuka dayalı yönetime bağlı kaldığını ve Hong Kong'da yaşayanların anayasa, HKSAR Temel Yasası ve Hong Kong'un yerel yasaları tarafından güvence altına alınan çeşitli haklarının korunmasına büyük önem verdiğini ifade etti.

Sözcü, HKSAR'da milli güvenlik yasasının uygulanmasının ve HKSAR'ın seçim sisteminin iyileştirilmesinin, milli güvenlikteki boşlukların kapatılmasını, HKSAR'da anayasal düzenin ve sosyo-ekonomik istikrarın korunmasını, Hong Kong'da yaşayanların meşru haklarını ve özgürlüklerini korumak ve kapsamlı ve dengeli siyasi katılımı sağlamayı amaçladığını belirtti. Bu adımlar, Hong Kong'da düzenin yeniden sağlanmasına yardımcı oldu ve Hong Kong vatandaşlarının da aralarında olduğu tüm Çinliler tarafından desteklenen ve diğer ülkelerdeki insanlar tarafından tanınan bölgede daha iyiye doğru bir gidiş sağladı. Sözcü, ilgili uluslararası kurumu kibir ve önyargıdan vazgeçmeye, "bir ülke, iki sistem" uygulamasının başarılı uygulamasını ve ulusal güvenlik yasasının Hong Kong'da sosyal istikrarı ve insan haklarını koruduğu gerçeğini tanımaya, buna dair de nesnel ve tarafsız bir yargıda bulunmaya çağırdı.

YORUMLAR
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Kaynak: Xinhua

Birleşmiş Milletler, Hong Kong, Sözcü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hksar Merkezi Halk Hükümeti İrtibat Bürosu, Ulusal Güvenliği Kararlılıkla Koruduğunu Yineledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hksar Merkezi Halk Hükümeti İrtibat Bürosu, Ulusal Güvenliği Kararlılıkla Koruduğunu Yineledi - Son Dakika
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