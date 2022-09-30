Ulusal Güvenliğe Bütüncül Bir Yaklaşımın İncelenmesine Yönelik Çalışma Taslağının Geleneksel Çince Versiyonu Hong Kong'd

HONG KONG, 30 Eylül (Xinhua) -- Sino United Publishing (Holding) Limited Şirketi, ulusal güvenliğe bütüncül bir yaklaşımın incelenmesine yönelik çalışma taslağının geleneksel Çince versiyonunu Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde (HKSAR) yayımlayıp dağıttı. Taslağın derlenmesi, Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Tanıtım Dairesi ve ÇKP Merkez Komitesi Ulusal Güvenlik Komisyonu Ofisi tarafından organize edildi. Toplamda 11 bölümden oluşan taslakta ulusal güvenliğe bütüncül yaklaşımın önemi, verdiği zengin sonuçlar, özü, teorik temeli ve pratik gereksinimler sistematik olarak açıklanıyor. Taslağın geleneksel Çince versiyonu, Hong Kong'daki her kesimden insan için ulusal güvenliğe bütünsel yaklaşımı incelemeleri ve ulusal güvenliği ortaklaşa korumaları için okuma materyali sağlıyor. Yayımlanan taslağa HKSAR ve Makao Özel İdari Bölgesi'ndeki kitabevlerinden ulaşılabilecek.