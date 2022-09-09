Hksar Hükümeti, Hong Kong'un Dünyanın En Özgür Ekonomisi Olarak Derecelendirilmesinden Memnun

HONG KONG, 9 Eylül (Xinhua) -- Hong Kong Özel İdari Bölgesi (HKSAR) hükümeti Perşembe günü, Kanada Fraser Enstitüsü'nün Dünya Ekonomik Özgürlükler 2022 Yıllık Raporu'nda bir kez daha Hong Kong'u dünyanın en özgür ekonomisi olarak derecelendirilmesini memnuniyetle karşıladı. Hong Kong, raporun yayınlanmaya başlamasından bu yana derecelendirmede hep en üst sırada yer aldı. Bu yılki raporda Hong Kong, beş değerlendirme alanı arasında "Uluslararası Ticaret Özgürlüğü" ve "Mevzuat" açısından ilk sırada yer almaya devam etti.

Bir hükümet sözcüsü, Hong Kong'un iş ortamını iyileştirmeye ve piyasa verimliliğini ve desteğini artırmaya çalıştığını, böylece ekonominin esneklik ve dayanıklılık göstermesine ve serbest piyasanın avantajlarından yararlanmasına imkan verdiğini söyledi. Sözcü, HKSAR hükümetinin verimli, özgür, açık ve adil bir iş ortamını sürdürme taahhüdünün bir kez daha teyit edildiğini söyledi. Sözcü, hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığı, serbest sermaye akışı, serbest ticaret ve yatırım rejimi, basit ve düşük vergi sistemi, elverişli bir iş ortamı ve verimli ve temiz bir hükümetin Hong Kong'un kendine özgü statüsü ve üstünlükleri arasında bulunduğunu söyledi. Sözcü, "HKSAR hükümeti bu güçlü yönleri pekiştirmeye ve işletmelerin gelişmesi ve rekabet güçlerini güçlendirmesi için elverişli bir ortam sağlamaya devam edecek, böylece ekonominin gelişmesini sağlayacak" dedi. Sözcü, ileriye dönük olarak, Hong Kong'un "tek ülke, iki sistem" ilkesi altında, anavatanın dünya pazarına güçlü desteğinden ve bağlantılarından yararlanacağını, benzersiz rolünü oynamaya devam edeceğini, büyüme için güçlü bir ivme yaratacağını ve ülkenin genel kalkınmasına aktif olarak entegre olmaya devam edeceğini söyledi. Sözcü, Hong Kong'un ülkenin 14. Beş Yıllık Planı, Guangdong-Hong Kong-Makao Büyük Körfez Bölgesi'nin geliştirilmesi ve yüksek kaliteli Kuşak ve Yol işbirliği gibi ulusal stratejilerle de uyum içinde olacağını ve önündeki fırsatları değerlendireceğini de sözlerine ekledi.