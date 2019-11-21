Son Dakika Haberleri: 'Hong Kong'a destek tasarısı' Temsilciler Meclisi'nden de geçti
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'Hong Kong'a destek tasarısı' Temsilciler Meclisi'nden de geçti

7 saat önce

ABD'nin Florida eyaleti Senatörü Marco Rubio, sosyal medya hesabından Temsilciler Meclisi'nin 'Hong Kong İnsan Hakları ve Demokrasi Yasası'nı geçirdiğini açıkladı.

'Hong Kong'a destek tasarısı' Temsilciler Meclisi'nden de geçti, System.String[]

ABD'nin Florida eyaleti Senatörü Marco Rubio, sosyal medya hesabından Temsilciler Meclisi'nin 'Hong Kong İnsan Hakları ve Demokrasi Yasası'nı geçirdiğini açıkladı.

Senatör Marco Rubio daha önce, Hong Kong'daki protestoculara karşı sert tutumundan dolayı Çin yönetimini sorumlu tutan 'Hong Kong İnsan Hakları ve Demokrasi Yasası' başlıklı bir tasarı sunmuştu. ABD Senatosu'ndan geçen tasarı daha sonra Temsilciler Meclisi'nde de oylandı. Rubio sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada tasarının, Temsilciler Meclisi'nden de geçtiğini duyurarak,  ABD Başkanı Donald Trump'ın da imzasıyla hayata geçeceğini belitti.

Ayrıca Rubio açıklamasında, Cumhuriyetçilerin ve Demokratların tam desteğini alan tasarının ABD'nin Hong Kong'un yanında olduğunu net bir şekilde ortaya koyduğuna değindi.


Amerika Birleşik Devletleri, Hong Kong, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 11:14 Kaynak: DHA
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